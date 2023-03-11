Дмитрий Васильев: «Ногами Латыпов силен, но чтобы воевать со стероидными норвежцами, надо ноль стрелять из четырех рубежей»

Дмитрий Васильев высказался о конкуренции Эдуарда Латыпова со «стероидными норвежцами».

Сегодня Латыпов выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества в Тюмени. В этом сезоне российские спортсмены не участвуют в гонках Кубка мира.

«Латыпов сейчас в очень хорошей форме, и очень жаль, что он не может побороться со стероидными норвежцами. Но ничего страшного, зато сейчас он является очевидным лидером и с отрывом выигрывает практически все гонки.

Другое дело, что проваливаются другие спортсмены, которые вообще‑то не должны проваливаться: Халили, Томшин… Для них это ненормальный результат, особенно в стрельбе. Чемпионат страны уже скоро – посмотрим, как они подготовятся к главному старту. Но такие перепады, конечно, не очень радуют.

Конечно, есть в подсознании такое, что если что‑то не получается, то сильно не упираются, потому что еще впереди гонки. Меня настораживает, что ноль никто не стреляет. Это, конечно, печально. И три штрафа для Латыпова…

Да, ногами он силен, но для того, чтобы быть на мировом уровне и воевать со стероидными норвежцами, надо ноль стрелять из четырех рубежей. Думаю, он и сам понимает, что над этим компонентом нужно очень серьезно работать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили