Дмитрий Васильев: «Ногами Латыпов силен, но чтобы воевать со стероидными норвежцами, надо ноль стрелять из четырех рубежей»

Теги сборная России сборная Норвегии допинг чемпионат России Дмитрий Васильев Эдуард Латыпов Василий Томшин Карим Халили Кубок Содружества Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о конкуренции Эдуарда Латыпова со «стероидными норвежцами».

Сегодня Латыпов выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества в Тюмени. В этом сезоне российские спортсмены не участвуют в гонках Кубка мира.

«Латыпов сейчас в очень хорошей форме, и очень жаль, что он не может побороться со стероидными норвежцами. Но ничего страшного, зато сейчас он является очевидным лидером и с отрывом выигрывает практически все гонки.

Другое дело, что проваливаются другие спортсмены, которые вообще‑то не должны проваливаться: Халили, Томшин… Для них это ненормальный результат, особенно в стрельбе. Чемпионат страны уже скоро – посмотрим, как они подготовятся к главному старту. Но такие перепады, конечно, не очень радуют.

Конечно, есть в подсознании такое, что если что‑то не получается, то сильно не упираются, потому что еще впереди гонки. Меня настораживает, что ноль никто не стреляет. Это, конечно, печально. И три штрафа для Латыпова…

Да, ногами он силен, но для того, чтобы быть на мировом уровне и воевать со стероидными норвежцами, надо ноль стрелять из четырех рубежей. Думаю, он и сам понимает, что над этим компонентом нужно очень серьезно работать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

7 комментариев

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Татьяна Бурова
Что не отнять у Васильева, то это чёткая линия по "норвежскому доминированию". ,с которой он не сворачивает .
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Любовь Гончарова
Васильев очень токсичный человек , в нынешней ситуации нужны позитивные и умные эксперты , а вот Васильева пора давно уже не комментировать .
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Глеб Саратов
Напомните Васильеву, что за последние 15 лет на допинге (включая нарушения правил) российских спортсменов погорело пятнадцать человек, из которых только Ярошенко сознался, когда за тот же период у норвежцев случаев... нуль.
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Data Architector
На случай проигрыша Латыпова норвежцам оправдание уже озвучено. Впрочем, ничего нового...
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Viks
Кто как обзывается, тот сам так называется - помни, стероидный Васильев.
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Погладь быка
Уверен, что если вернут Россию на КМ и допинг-контроль будет осуществлять уже не РУСАДА, Эдик и ногами снова станет обычнейшим середняком. Как было и до этого на КМ.
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Scrumhalf
Можно было бы обвинять норвежцев в стероидах, астме, и прочем, не будь у нас самих целой когорты эпо-шников.
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