Майгуров о Спартакиаде: «Полностью поддерживаю эту инициативу, хорошее мероприятие в эпоху санкций»

Глава СБР Виктор Майгуров высказался о проведении зимней Спартакиады в 2024 году.

Турнир пройдет с 9 по 18 февраля.

«Я полностью поддерживаю эту инициативу, хорошее мероприятие в эпоху санкций. Безусловно, наши сильнейшие спортсмены примут участие в Спартакиаде. У российских спортсменов должны быть главные старты сезона, и данный турнир будет таким.

В нашем виде спорта очень высокая конкуренция, нет постоянного лидера, поэтому каждая гонка будет насыщенной, интересной, держать в напряжении зрителя до самого финиша. Несомненно, соревнования пройдут на самом высоком уровне», – сказал .