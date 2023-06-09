Майгуров о Спартакиаде: «Полностью поддерживаю эту инициативу, хорошее мероприятие в эпоху санкций»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Спартакиада Виктор Майгуров Биатлон

Глава СБР Виктор Майгуров высказался о проведении зимней Спартакиады в 2024 году.

Турнир пройдет с 9 по 18 февраля.

«Я полностью поддерживаю эту инициативу, хорошее мероприятие в эпоху санкций. Безусловно, наши сильнейшие спортсмены примут участие в Спартакиаде. У российских спортсменов должны быть главные старты сезона, и данный турнир будет таким.

В нашем виде спорта очень высокая конкуренция, нет постоянного лидера, поэтому каждая гонка будет насыщенной, интересной, держать в напряжении зрителя до самого финиша. Несомненно, соревнования пройдут на самом высоком уровне», – сказал Майгуров.

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2 комментария

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Vlad Zakirov
Спартакиада, динамиада,Армейские игры, танковый биатлон -будущее росспорта.а виной всему сволочиада
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Olga.t
Хочешь оставаться на посту президента СБР, поддерживай любую инициативу начальства.
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