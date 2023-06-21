WADA отказало Первушину в сокращении срока возвращения к соревнованиям. Он сможет выйти на старт не раньше 14 ноября
WADA отказало Михаилу Первушину в сокращении срока допуска к участию в соревнованиях.
Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказало российскому биатлонисту Михаилу Первушину в сокращении стандартного срока допуска к участию в соревнованиях после возобновления карьеры.
Таким образом, представляющий Московскую область спортсмен сможет вернуться к соревновательной деятельности не ранее 14 ноября 2023 года.
Напомним, что 28 апреля этого года Первушин уведомил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) об окончании спортивной карьеры, но спустя две недели с небольшим, 15 мая, решил её снова возобновить.
Согласно антидопинговым правилам с момента подачи заявления о возобновлении карьеры и до первого разрешенного старта спортсмена должно пройти шесть месяцев.
Михаил обратился в РУСАДА с просьбой сократить этот срок до 1 сентября, чтобы у него появилась возможность участвовать в стартовом этапе Кубка Содружества в Сочи.
Учитывая отсутствие у Первушина каких-либо антидопинговых нарушений в прошлом и небольшой срок, на который спортсмен выпал из поля зрения антидопинговых органов, РУСАДА сочло возможным пойти спортсмену навстречу в сокращении срока.
Международный союз биатлонистов (IBU) не выказал возражений по этому поводу, однако последнее слово в этой истории осталось за WADA», – заявили в СБР.
Комментарии