WADA отказало Первушину в сокращении срока возвращения к соревнованиям. Он сможет выйти на старт не раньше 14 ноября

Теги сборная России Союз биатлонистов России IBU WADA РУСАДА Михаил Первушин Биатлон

WADA отказало Михаилу Первушину в сокращении срока допуска к участию в соревнованиях.

Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказало российскому биатлонисту Михаилу Первушину в сокращении стандартного срока допуска к участию в соревнованиях после возобновления карьеры.

Таким образом, представляющий Московскую область спортсмен сможет вернуться к соревновательной деятельности не ранее 14 ноября 2023 года.

Напомним, что 28 апреля этого года Первушин уведомил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) об окончании спортивной карьеры, но спустя две недели с небольшим, 15 мая, решил её снова возобновить.

Согласно антидопинговым правилам с момента подачи заявления о возобновлении карьеры и до первого разрешенного старта спортсмена должно пройти шесть месяцев.

Михаил обратился в РУСАДА с просьбой сократить этот срок до 1 сентября, чтобы у него появилась возможность участвовать в стартовом этапе Кубка Содружества в Сочи.

Учитывая отсутствие у Первушина каких-либо антидопинговых нарушений в прошлом и небольшой срок, на который спортсмен выпал из поля зрения антидопинговых органов, РУСАДА сочло возможным пойти спортсмену навстречу в сокращении срока.

Международный союз биатлонистов (IBU) не выказал возражений по этому поводу, однако последнее слово в этой истории осталось за WADA», – заявили в СБР. 

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