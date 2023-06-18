Белозеров о том, что Иванова якобы укусила змея: «Это неправда. Выдумка, чтобы посмеяться»

Теги сборная России сборная ХМАО-Югры Дмитрий Иванов Сергей Белозеров Биатлон

Тренер назвал выдумкой информацию о том, что биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал мужской сборной ХМАО-Югры. 

«Это неправда. Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились еще неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки. 

У нас еще даже комары не летают – холодрыга. Куда уж змеям?» – сказал тренер сборной ХМАО-Югры Сергей Белозеров. 

Биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея во время тренировки

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3 комментария

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udod
Не кусала змея
Иванова ДмитриЯ.
Да пошёл тогда в анал
Этот телеграм-канал.
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cupof
Молодец,, Иванов, хотя бы в этом стремится не отставать от Йоханнеса.
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papadok
В Швеции уже вокруг трассы экологи с плакатами стояли бы: "Защитим змей от Иванова".
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