Белозеров о том, что Иванова якобы укусила змея: «Это неправда. Выдумка, чтобы посмеяться»
Тренер назвал выдумкой информацию о том, что биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея.
Ранее об этом сообщил телеграм-канал мужской сборной ХМАО-Югры.
«Это неправда. Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились еще неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки.
У нас еще даже комары не летают – холодрыга. Куда уж змеям?» – сказал тренер сборной ХМАО-Югры Сергей Белозеров.
Биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея во время тренировки
Иванова ДмитриЯ.
Да пошёл тогда в анал
Этот телеграм-канал.