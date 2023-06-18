Белозеров о том, что Иванова якобы укусила змея: «Это неправда. Выдумка, чтобы посмеяться»

Тренер назвал выдумкой информацию о том, что биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал мужской сборной ХМАО-Югры.

«Это неправда. Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились еще неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки.

У нас еще даже комары не летают – холодрыга. Куда уж змеям?» – сказал тренер сборной ХМАО-Югры Сергей Белозеров.

Биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея во время тренировки