Редькин о самочувствии Иванова после укуса змеи: «Абсолютно нормальный и бодрый ходит, с ним все хорошо»

Тренер рассказал о самочувствии биатлониста Дмитрия Иванова, которого укусила змея.

Инцидент произошел 17 июня, когда змея укусила спортсмена во время велотренировки.

«Видел Диму десять минут назад, он шел веселый и бодрый. У них сейчас выходной, он мне даже не сказал ничего про этот инцидент.

Абсолютно нормальный и бодрый ходит, с ним все хорошо», – сказал главный тренер сборной Югры Евгений Редькин.