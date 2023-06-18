Редькин о самочувствии Иванова после укуса змеи: «Абсолютно нормальный и бодрый ходит, с ним все хорошо»

Теги сборная России происшествия Евгений Редькин сборная ХМАО-Югры Дмитрий Иванов Биатлон

Тренер рассказал о самочувствии биатлониста Дмитрия Иванова, которого укусила змея.

Инцидент произошел 17 июня, когда змея укусила спортсмена во время велотренировки.

«Видел Диму десять минут назад, он шел веселый и бодрый. У них сейчас выходной, он мне даже не сказал ничего про этот инцидент.

Абсолютно нормальный и бодрый ходит, с ним все хорошо», – сказал главный тренер сборной Югры Евгений Редькин.

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