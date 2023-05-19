Чернышенко о перспективах КХЛ: «Уверен, что лига будет развивать свой международный статус»
Дмитрий Чернышенко уверен в том, что КХЛ будет развивать международный статус.
Заместитель председателя правительства РФ выступил на церемонии закрытия 15-го сезона лиги.
«От имени правительства хотел бы поздравить с успешным завершением сезона. 15 лет – достаточный срок, чтобы убедиться в успешности направления развития российского хоккея.
Видим, что хоккей становится популярнее. Уверен, что КХЛ будет развиваться, развивая свой международный статус», – сказал экс-президент КХЛ.
Отметим, что в КХЛ сейчас выступают 3 клуба не из России – «Динамо» Минск (Беларусь), «Барыс» (Казахстан) и «Куньлунь» (Китай).
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а какие ещё должны быть признаки, люди должны кричать на улицах, что любят хоккей?
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