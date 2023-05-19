Чернышенко о перспективах КХЛ: «Уверен, что лига будет развивать свой международный статус»

Теги Дмитрий Чернышенко КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Чернышенко уверен в том, что КХЛ будет развивать международный статус.

Заместитель председателя правительства РФ выступил на церемонии закрытия 15-го сезона лиги. 

«От имени правительства хотел бы поздравить с успешным завершением сезона. 15 лет – достаточный срок, чтобы убедиться в успешности направления развития российского хоккея.

Видим, что хоккей становится популярнее. Уверен, что КХЛ будет развиваться, развивая свой международный статус», – сказал экс-президент КХЛ. 

Отметим, что в КХЛ сейчас выступают 3 клуба не из России – «Динамо» Минск (Беларусь), «Барыс» (Казахстан) и «Куньлунь» (Китай). 

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26 комментариев

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Заборостроитель
Отрицательное направление развития.
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парэдокс
ну мы же знаем, что в первую очередь должно случиться, чтоб международное развитие стало возможным. Пока оно не случилось реального развития не будет. Ну если не считать таковым потенциальные клубы в ОАЭ или Узбекистане.
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Пользователь заблокирован
Монголия и Непал?
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Max M
15 лет назад были надежды и ожидания, что из лиги получится что-то приличное, но, как говорится, ваши ожидания - ваши проблемы
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Max M
по поводу популярности....куча знакомых перестали следить за кхл, причем возраст от 20 до 60
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Серый
Ответ парэдокс
ну мы же знаем, что в первую очередь должно случиться, чтоб международное развитие стало возможным. Пока оно не случилось реального развития не будет. Ну если не считать таковым потенциальные клубы в ОАЭ или Узбекистане.
Ну, условный Хумо - еще куда ни шло. Арена есть соответствующая. Но хотелось бы, конечно, реально топовых европейских команд. Но, увы, думаю и после сво их не будет.
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Ярик01
Ответ заблокированному пользователю
Монголия и Непал?
И все новые монголы в Балашихе и Подольске )
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владимир локотко
чернышенко уничтожил хоккей в Новокузнецке, Тольятти и не только там. посадил на допинг ОИ в Сочи. И за такой результат вицепредседатель правительства.
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ни первый_ни последний
пока лига не отойдёт от фхр, кхл ничего хорошего не ждёт.
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Евгений Мешков
Ответ продавец-пипец
По каким признакам видно, что хоккей становится популярнее???
Вы раньше видели, чтобы в плеф-офф КХЛ фан зона в ТРЦ была? да еще забита?
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Ответ Ярик01
И все новые монголы в Балашихе и Подольске )
Ага... и непальцы и непалки. 😉
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Ko Vi
Ответ продавец-пипец
По каким признакам видно, что хоккей становится популярнее???
в любительских лигах год от года увеличивается количество команд, в одних только Трудовых резервах больше 100 команд, а это не единственная лига, 4 крупные лиги только в Москве, а играют там любители за свои бабки, взносы за сезон там приличные (кроме НХЛ, там небольшие взносы либо их нет)
а какие ещё должны быть признаки, люди должны кричать на улицах, что любят хоккей?
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продавец-пипец
Ответ Евгений Мешков
Вы раньше видели, чтобы в плеф-офф КХЛ фан зона в ТРЦ была? да еще забита? -----
С такими успехами скоро люди будут с большим удовольствием и на небо смотреть!!👍
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владимир локотко
Ответ Кеша
Чернышенко умный и талантливый менеджер. Много сил вложил в проведение олимпиады в Сочи. В принципе, КХЛ гораздо интереснее и зрелищнее суперлиги. Еще бы навести порядок в некоторых «микронюансах». Сделать клубы более ровные по бюджету. Тогда было бы понятнее чья школа лучше готовит молодых игроков. Хотя и сейчас , например, понятно , что нижегородская Чайка выиграв кубок Харламова показала всей стране кто воспитывает игроков, а кто молодых просто скупает .
любовник всегда хвалит
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мик джагер
Зассали.!!!
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Алар
Собрать в КХЛ всякое говно это что ли международный статус КХЛ))) А как ещё назвать команды из КНДР, Узбекистана, ОАЭ или ещё откуда?
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gv4rdiolap
Ну со временем и команды Азии будут расти - мы видим этот процесс уже сейчас
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Chernoy
По-любому! Китайский клуб у нас есть, можно индийский создать, пакистанский
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rabbitd12345
Интересно было бы услышать ещё аргументы в в пользу этого развития, так как пока что происходит все с точностью наоборот.
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Серый
Куньлунь же из России
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