Биатлонисты Башкирова проводят сбор в Казахстане, Цветков перешел в группу Каминского

Тренер Сергей Башкиров рассказал о сборах своей группы в Казахстане.

— Впервые поехали на сбор в Казахстан?

— Да, все так. Решили попробовать новое место, потому что имели много положительных отзывов от разных людей. Также один из основных моментов связан с аллергией спортсменов. Нам было важно избежать цветения. К моменту приезда сюда такой проблемы уже не было.

— Правильно понимаю, что ребятам понравилось стрельбище? Там всегда ветер, и можно отработать навык стрельбы в ветровой обстановке?

— Пока отработали один день, поэтому сложно сказать, насколько изменчива погода. Сегодня утром было хорошо, потом поднялся ветер. О том, какая тут ветровая обстановка, можно сказать после половины сбора. Но в любом случае, конечно, надо отрабатывать стрельбу в сложной ветровой обстановке.

— Каминский порекомендовал место?

— Еще в прошлом году хотели приехать на сбор, но не получилось. Это место знаем давно, но получилось добраться сюда впервые.

— В каком составе поехали туда?

— На текущий момент у нас пять человек: Поварницын, Томшин, Бажин, Колотов и Домичек.

— нет?

— Цветков перешел в группу Каминского, — сказал Башкиров.