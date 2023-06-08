Биатлонисты Башкирова проводят сбор в Казахстане, Цветков перешел в группу Каминского
Тренер Сергей Башкиров рассказал о сборах своей группы в Казахстане.
— Впервые поехали на сбор в Казахстан?
— Да, все так. Решили попробовать новое место, потому что имели много положительных отзывов от разных людей. Также один из основных моментов связан с аллергией спортсменов. Нам было важно избежать цветения. К моменту приезда сюда такой проблемы уже не было.
— Правильно понимаю, что ребятам понравилось стрельбище? Там всегда ветер, и можно отработать навык стрельбы в ветровой обстановке?
— Пока отработали один день, поэтому сложно сказать, насколько изменчива погода. Сегодня утром было хорошо, потом поднялся ветер. О том, какая тут ветровая обстановка, можно сказать после половины сбора. Но в любом случае, конечно, надо отрабатывать стрельбу в сложной ветровой обстановке.
— Каминский порекомендовал место?
— Еще в прошлом году хотели приехать на сбор, но не получилось. Это место знаем давно, но получилось добраться сюда впервые.
— В каком составе поехали туда?
— На текущий момент у нас пять человек: Поварницын, Томшин, Бажин, Колотов и Домичек.
— Цветкова нет?
— Цветков перешел в группу Каминского, — сказал Башкиров.
2 комментария