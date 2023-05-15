Кентен Фийон-Майе: «Первые контакты с Симоном Фуркадом и Ама были весьма интересны. Появляется новый импульс»

Теги Симон Фуркад сборная Франции Кентен Фийон-Майе Жан-Пьер Ама Биатлон

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил назначение новых тренеров сборной.

Ранее в штаб французской команды вошли Симон Фуркад и Жан-Пьер Ама.

«Это два человека, которых я очень хорошо знаю. А Симон для меня как друг.

Первые контакты с ними были весьма интересны. Появляется новизна, новый импульс», – сказал Фийон-Майе.

Также биатлонист высказался об уходе тренеров Венсана Виттоза и Патрика Фавра.

«Это случилось из-за некоторой усталости во всей французской команде. Мы нуждались в переменах.

Было трудно и немного напряженно обсуждать с ними это, но, хоть у нас и не было возможности поговорить вновь, они все поняли и восприняли это спокойно», – добавил он.

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