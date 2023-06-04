Мужская команда Франции завершила первый сбор в Альпах

Теги Симон Фуркад сборная Франции Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Клод Эрик Перро Оскар Ломбардо Биатлон

Французские биатлонисты завершили недельный сбор в Верхних Альпах.

На сборе в Коль Байаре присутствовали Кентен Фийон-Майе, Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Эмильен Клод и Эрик Перро.  

Эмильен Жаклен и Антонин Гигонна присоединятся к команде на втором сборе в Коррансон-ан-Веркоре.

«Это наш первый сбор в сезоне, мы находимся на этапе восстановления. Идея заключалась в том, чтобы сменить обстановку – побывать в регионе с отличными условиями, но куда мы не приезжаем регулярно, так как пока тут нет стрельбища, хотя проект в этом направлении развивается.

Так что (сейчас) иногда бывает сложно. Но мы точно будем приезжать сюда намного чаще, если в ближайшие годы появится стрельбище и лыжероллерная трасса, потому что тут есть все, чтобы хорошо принимать нашу команду», – сказал тренер сборной Франции Симон Фуркад.

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