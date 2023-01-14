Гореева, Куклина, Носкова, Бабиков, Поварницын и Халили провели встречу с юными биатлонистами в Рыбинске

Биатлонисты сборной России встретились с юными воспитанниками рыбинской Школы олимпийского резерва № 4.

Сейчас в Рыбинске проходит пятый этап Кубка России по биатлону.

«Интересно, а есть сборная России по боулингу? Во всяком случае, существенная часть сборной России по биатлону – Настя Гореева, , Катя Носкова, , Саша Поварницын и – сегодня вечером в Демино на время сменила мишени на кегли.

И все ради встречи с юными биатлонистами рыбинской Школы олимпийского резерва №4. Разделившись на три команды, «Лемуры», «Штрафной круг» и «Подающие надежды», участники боролись так, что паркет почти вскипел, а победила все равно дружба.

Но боулинг не был сегодня единственной забавой сегодня в Демино. Не обошлось и без традиционных для таких встреч биатлонистов разных поколений сессии вопросов и ответов, автографов и дружеского чаепития», – сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.