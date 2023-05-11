Группа Каминского начала тренировочный сбор в Кавголово

Теги сборная России сборная России жен фото Юрий Каминский Лариса Куклина Михаил Куклин Биатлон

Российские биатлонисты, тренирующиеся под руководством Юрия Каминского, начали сбор в Кавголово.

Фото со сбора поделился муж Ларисы Куклиной Михаил.

«Сбор начался с тренировки в лыжном тоннеле. ❄️ -7, морозная свежесть», – написал Михаил Куклин.

«С 10-18 мая мини-сбор на УТЦ «Кавголово». Основные задачи: вспомнить, что такое биатлон как вид спорта.

После пункта 1 начинается режим принятия или отторжения. Соответственно, если вакцина «биатлон» приживается, то с 24 мая сбор в Сочи», – добавил он.

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1 комментарий

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Афанасия
Хотелось бы состав групп знать. Что за секреты у сбр от народа?)
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