Группа Каминского начала тренировочный сбор в Кавголово

Российские биатлонисты, тренирующиеся под руководством Юрия Каминского, начали сбор в Кавголово.

Фото со сбора поделился муж Ларисы Куклиной Михаил.

«Сбор начался с тренировки в лыжном тоннеле. ❄️ -7, морозная свежесть», – написал Михаил Куклин.

«С 10-18 мая мини-сбор на УТЦ «Кавголово». Основные задачи: вспомнить, что такое биатлон как вид спорта.

После пункта 1 начинается режим принятия или отторжения. Соответственно, если вакцина «биатлон» приживается, то с 24 мая сбор в Сочи», – добавил он.