Майгуров пока не исполнил предписание суда по уничтожению диплома о высшем образовании, который был признан недействительным

Виктор Майгуров еще не исполнил предписание суда по уничтожению недействительного диплома.

Об этом сообщила начальник отдела Кировского районного суда города Екатеринбурга Наталья Легостаева.

«Заочным решением суда от 16 мая 2023 года исковые требования удовлетворены. Диплом о высшем образовании, выданный Уральским институтом коммерции и права, признан недействительным.

На Майгурова Виктора Викторовича возложены обязанности в течении пяти дней возвратить диплом о высшем образовании для его уничтожения в установленном порядке. Но пока ничего не поступало», — сказала Легостаева в эфире « ».

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