Васильев о жалобе СБР на Губерниева: «Он в характерной для него манере обозначает проблемы. Конкретных оскорблений я не видел»

Дмитрий Васильев заявил, что в СБР погорячились с жалобой на Дмитрия Губерниева.

Союз биатлонистов России отправил официальное письмо с жалобой на Губерниева генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину за подписью главы СБР Виктора Майгурова.

«На мой взгляд, никаких оскорблений не было. Были обострены проблемы, которые сейчас существуют в СБР.

Дмитрий Губерниев в характерной для него манере обозначает эти проблемы. Конкретных оскорблений я не видел. Конечно, они погорячились», — сказал .

«Мы не готовы мириться с огульным хамством». СБР пожаловался на Губерниева в официальном письме генпродюсеру «Матч ТВ»