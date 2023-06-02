Александр Пак: «Определения «импичмент» в Уставе СБР нет. Есть процедура созыва внеочередной конференции, но никто таких настроений не выказал»

Исполнительный директор СБР Александр Пак высказался о судебных исках к организации.

— Напомню, что непримиримые противники [главы СБР] обещали обратиться в суд еще на самой конференции. Почему нет? Это цивилизованный путь, это право любого гражданина России. Я лишь слегка удивлен, что у них это все тянулось с осени до весны.

Конкретно по Уставу к СБР было два иска. В удовлетворении иска господину Еслеву [представителю иркутской федерации биатлона] суд отказал в мае. А исковые документы у господина Нугманова [главы Федерации биатлона Татарстана] были приняты только весной. И пока дальше двух предварительных заседаний дело не сдвинулось — ждем третьего, сможет ли суд хотя бы начать рассмотрение дела по существу? Понятно, что до решения суда мы не комментируем детали процесса.

Конечно, эта тема отвлекает наши юридические, человеческие, прочие ресурсы, особенно когда она сильно подогревается в СМИ. Но мы к этому готовы.

— Пугают ли обвинения?

— Тут все просто. Человек с чем-то не согласен. Он подает в суд. Суд принимает какое-то решение. Но тот же господин Нугманов, прежде чем подать в суд, стучался во все федерации с просьбой поддержать его иск. Поддержала его только Федерация биатлона Санкт-Петербурга и все тот же Еслев. По-моему, красноречивый факт.

— Комментировать изменения в уставе вы не можете?

— Давайте подождем решения суда.

— Все чаще во всем этом шуме звучит слово импичмент. Насколько, на ваш взгляд, высока вероятность такого исхода?

— Почему-то вспоминается анекдот про блондинку и вероятность встречи с динозавром, где она определяет такую вероятность в 50 процентов: либо встречу, либо нет. Могу сказать одно: такого определения — «импичмент» — в Уставе СБР нет. Есть процедура созыва внеочередной конференции — ее может инициировать Исполком или большинство федераций — членов СБР.

Ни на недавней встрече с представителями региональных федераций в Рязани, ни на вчерашнем заседании Исполкома, на котором обсуждалось вопросы на злобу дня, никто таких настроений не выказал. И недоверия не выразил, – сказал Александр Пак.

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