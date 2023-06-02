Александр Пак: «Востребованность реабилитолога Яковлева оказалась невысокой, и мы приняли решение не продлевать с ним контракт»

Теги Союз биатлонистов России Александр Пак Дмитрий Шукалович Спорт-Экспресс Илья Яковлев Биатлон

Исполнительный директор СБР высказался об отказе от услуг реабилитолога сборной Ильи Яковлева.

«Ответственность за медицинское обеспечение лежит полностью на ФМБА. В отличие от ФМБА, у нас нет медицинских специалистов, которые готовы определить степень профессиональности того или иного медика.

Год назад Каминский попросил взять его и посмотреть, как он работает. Мы взяли на свой страх и риск. Потом проанализировали его востребованность всеми нашими группами, она оказалась невысокой, и приняли решение не продлевать с ним контракт. Если есть обоснованная потребность, давайте закрывать ее совместно с ФМБА.

Другая история, которая тянется в СМИ с марта, про аналитика Дмитрия Шукаловича, это вообще странная тема. Дмитрий — специалист ЦСП. Он там стоит в штате и там работает. Странно говорить о том, что СБР куда-то понижает или куда-то не повышает работника ЦСП. Мы можем только рекомендовать. Без согласования с ЦСП и без личного согласия Шукаловича его никуда нельзя перевести.

Есть такая поговорка: слышал звон, да не знает, где он. Это про истории с Яковлевым, с Шукаловичем. Все в кучу набросали. Но если разбираться конкретно, то на все набросы есть понятные ответы», – сказал Александр Пак. 

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1 комментарий

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тоторо
Невостребованность по Паку это когда все спортсмены обеих групп рьяно просят за реабилитолога. Эта команда в сбр не слушает и не хочет слышать спортсменов!! у Вяльбе специалист оказался почему то востребовпнным
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