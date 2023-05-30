Биатлонистка Анастасия Егорова: «Меня кинули и с командой, и с зарплатой. Критерии изменили 18 апреля и сделали их под себя»

Биатлонистка Анастасия Егорова высказалась о своем непопадании в состав сборной России.

Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал переписку со спортсменкой в телеграм-канале.

«И меня кинули, и с командой, и с зарплатой! Критерии изменили 18 апреля и сделали их под себя!

Хотя Майгуров в конце сезона звонил моему тренеру и спрашивал, буду ли я тренироваться с командой, тренер сказал да! В итоге меня не взяли!» – написала Егорова.

«Настя Егорова пишет! Замечательная биатлонистка! Призер чемпионата России в Хантах! Кого еще не кинули Майгуров и верхушка ? Просто п...ц...» – добавил Губерниев.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне