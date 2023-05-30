Биатлонистка Анастасия Егорова: «Меня кинули и с командой, и с зарплатой. Критерии изменили 18 апреля и сделали их под себя»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Анастасия Егорова Биатлон

Биатлонистка Анастасия Егорова высказалась о своем непопадании в состав сборной России.

Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал переписку со спортсменкой в телеграм-канале. 

«И меня кинули, и с командой, и с зарплатой! Критерии изменили 18 апреля и сделали их под себя!

Хотя Майгуров в конце сезона звонил моему тренеру и спрашивал, буду ли я тренироваться с командой, тренер сказал да! В итоге меня не взяли!» – написала Егорова. 

«Настя Егорова пишет! Замечательная биатлонистка! Призер чемпионата России в Хантах! Кого еще не кинули Майгуров и верхушка СБР? Просто п...ц...» – добавил Губерниев. 

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

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16 комментариев

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Koulmann
Почему вообще им платят зарплаты?
Они где-то выступают, какую-то пользу приносят, добавленную стоимость создают?
Некоторые биатлонисты и биатлонистки ищуь спонсоров, устраивают краудфандинги, даже обнажёнными снимаются, чтобы поехать на ЧМ или ОИ.

А эти никуда не едут, нигде не выступают, государство не представляют. Но деньги требуют, еще и возмущаются)
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Биатлонная зима
Что творится в СБР с зарплатами биатлонистов просто беспредел 😡
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Остап Бендер
Деньги заканчиваются примерно везде. И делить последнее возьмут не всех...
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tRIFF
Ответ Биатлонная зима
Что творится в СБР с зарплатами биатлонистов просто беспредел 😡
Что-что, пилят как всегда)
+3
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Bartez1986
Ответ Koulmann
Почему вообще им платят зарплаты? Они где-то выступают, какую-то пользу приносят, добавленную стоимость создают? Некоторые биатлонисты и биатлонистки ищуь спонсоров, устраивают краудфандинги, даже обнажёнными снимаются, чтобы поехать на ЧМ или ОИ. А эти никуда не едут, нигде не выступают, государство не представляют. Но деньги требуют, еще и возмущаются)
возмущаются, потому что им врут и кидают. имеют полное право
+3
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Сим Сим
24.02.22 коснётся ВСЕХ Россиян в негативном плане. Сегодня вон уже в Москву "гостинцы" прилетели.
Пора заканчивать это мероприятие.
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Федя Букин
На завод 🤷‍♂️
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Костя Кот
Ответ Биатлонная зима
Что творится в СБР с зарплатами биатлонистов просто беспредел 😡
как и во всей стране
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Kvik75
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Ответ Костя Кот
как и во всей стране
завидуешь
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Любитель побеждать
Ответ Koulmann
Почему вообще им платят зарплаты? Они где-то выступают, какую-то пользу приносят, добавленную стоимость создают? Некоторые биатлонисты и биатлонистки ищуь спонсоров, устраивают краудфандинги, даже обнажёнными снимаются, чтобы поехать на ЧМ или ОИ. А эти никуда не едут, нигде не выступают, государство не представляют. Но деньги требуют, еще и возмущаются)
Любая работа должна быть оплачиваемой. От того, что грузчик Вася не грузит товары на мировом уровне, не означает, что он должен делать это бесплатно.
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Сергей Орлов
Ответ Любитель побеждать
Любая работа должна быть оплачиваемой. От того, что грузчик Вася не грузит товары на мировом уровне, не означает, что он должен делать это бесплатно.
Спорт это не работа, а развлечение.
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Koulmann
Ответ Bartez1986
возмущаются, потому что им врут и кидают. имеют полное право
Ух ты, точно. Это же уникальная ситуация. Раньше же такого в СБР не было. Никто никому не врал и кидал))

Я вообще в целом спрашиваю. Почему им зарплаты платят? Какой в этом смысл?
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justbored
Ответ Koulmann
Почему вообще им платят зарплаты? Они где-то выступают, какую-то пользу приносят, добавленную стоимость создают? Некоторые биатлонисты и биатлонистки ищуь спонсоров, устраивают краудфандинги, даже обнажёнными снимаются, чтобы поехать на ЧМ или ОИ. А эти никуда не едут, нигде не выступают, государство не представляют. Но деньги требуют, еще и возмущаются)
Да разогнать всю федерацию, и пусть и дальше ложками по столу стучат ))
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Татьяна Бурова
Ответ Koulmann
Почему вообще им платят зарплаты? Они где-то выступают, какую-то пользу приносят, добавленную стоимость создают? Некоторые биатлонисты и биатлонистки ищуь спонсоров, устраивают краудфандинги, даже обнажёнными снимаются, чтобы поехать на ЧМ или ОИ. А эти никуда не едут, нигде не выступают, государство не представляют. Но деньги требуют, еще и возмущаются)
Мин.Спорта задайте вопрос.
А пока есть сборная и есть финансирование, и нарушаются критерии отборов, и ЦСП, то мы, болельщики, будем задавать вопросы ,почему кругом одни нарушения
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Любитель побеждать
Ответ Сергей Орлов
Спорт это не работа, а развлечение.
Ну иди поразвлекайся, раз такой умный.
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Koulmann
Ответ Любитель побеждать
Любая работа должна быть оплачиваемой. От того, что грузчик Вася не грузит товары на мировом уровне, не означает, что он должен делать это бесплатно.
А если грузить нечего и грузчик сидит целый год у ворот, то все равно надо деньги платить?
Не, можно дать ему коробки носить туда-сюда, чтобы изображать деятельность. Но кто это оплачивает?
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