Биатлонистка Анастасия Егорова: «Меня кинули и с командой, и с зарплатой. Критерии изменили 18 апреля и сделали их под себя»
Биатлонистка Анастасия Егорова высказалась о своем непопадании в состав сборной России.
Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал переписку со спортсменкой в телеграм-канале.
«И меня кинули, и с командой, и с зарплатой! Критерии изменили 18 апреля и сделали их под себя!
Хотя Майгуров в конце сезона звонил моему тренеру и спрашивал, буду ли я тренироваться с командой, тренер сказал да! В итоге меня не взяли!» – написала Егорова.
«Настя Егорова пишет! Замечательная биатлонистка! Призер чемпионата России в Хантах! Кого еще не кинули Майгуров и верхушка СБР? Просто п...ц...» – добавил Губерниев.
«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне
Они где-то выступают, какую-то пользу приносят, добавленную стоимость создают?
Некоторые биатлонисты и биатлонистки ищуь спонсоров, устраивают краудфандинги, даже обнажёнными снимаются, чтобы поехать на ЧМ или ОИ.
А эти никуда не едут, нигде не выступают, государство не представляют. Но деньги требуют, еще и возмущаются)
Пора заканчивать это мероприятие.
Я вообще в целом спрашиваю. Почему им зарплаты платят? Какой в этом смысл?
А пока есть сборная и есть финансирование, и нарушаются критерии отборов, и ЦСП, то мы, болельщики, будем задавать вопросы ,почему кругом одни нарушения
Не, можно дать ему коробки носить туда-сюда, чтобы изображать деятельность. Но кто это оплачивает?