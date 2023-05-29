Куклина о лишении зарплаты в сборной: «Первая мысль – какая-то шутка произошла. Надеялась, что руководство даст мне разъяснения, но их не поступило»

Биатлонистка Лариса Куклина высказалась о лишении зарплаты члена сборной России.

«Ситуация вышла неожиданной. Когда мне сообщили, а я чисто случайно узнала об этом, первая мысль, что какая-то шутка произошла. Сначала не поверила. Отнеслась спокойно, так как изначально подумала, что реально не выполнила какие-то критерии для этой ставки.

Подумала, что надо доехать до сбора, где обговорим все с тренерами. И потом будем что-то делать и куда-то шагать.

На сборе в Сочи мне сказали, что все действительно так. Надеялась, что руководство даст мне разъяснения, но никаких разъяснений не поступило. До сих пор ничего не знаю.

У нас нигде не было прописано по каким критериям будет начисляться ставка», – сказала в эфире « ».

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне