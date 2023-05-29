Куклина о лишении зарплаты в сборной: «Первая мысль – какая-то шутка произошла. Надеялась, что руководство даст мне разъяснения, но их не поступило»

Теги сборная России жен Лариса Куклина Матч ТВ Биатлон

Биатлонистка Лариса Куклина высказалась о лишении зарплаты члена сборной России.

«Ситуация вышла неожиданной. Когда мне сообщили, а я чисто случайно узнала об этом, первая мысль, что какая-то шутка произошла. Сначала не поверила. Отнеслась спокойно, так как изначально подумала, что реально не выполнила какие-то критерии для этой ставки.

Подумала, что надо доехать до сбора, где обговорим все с тренерами. И потом будем что-то делать и куда-то шагать.

На сборе в Сочи мне сказали, что все действительно так. Надеялась, что руководство даст мне разъяснения, но никаких разъяснений не поступило. До сих пор ничего не знаю.

У нас нигде не было прописано по каким критериям будет начисляться ставка», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ». 

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

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10 комментариев

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vas1105
Жрите, когда вы левые ставки получали, никто не ныл. Жабы против гадюк, причём ни жабы ни гадюки никому не нужны. Никчемные спортсмены из никому ненужной сборной грызутся за остатки пирога. Пардон за орфографию
+22
-5
+17
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Kuryanin
Раскулачили Ларочку.
+13
-7
+6
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Serg Irk
Я вообще не понимаю за что она там зарплату получает. Давно пора было отстранить от сборной за 30е места. А она физкультуркой занимается за неплохую зарплату
+10
-4
+6
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мистер бин
Они все еще липовыми инструкторами числятся в разных силовых структурах, плюс регионы доплачивают. Так что голод им не грозит.
+7
-2
+5
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Hitgoe Himgob
Ответ Kuryanin
Раскулачили Ларочку.
Раскуклачили
+10
-6
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Анатолий К
Юмор: В сборную включили Куклину, Но Невозможно понять, как 4я нога СБР зарплату не заслужила, а 5-7 нога юношей получает. Источник один, по решению тренера Брагина ( тренер юниорской команды и председатель трен совета), своих заталкивал что- ли? А что не всех юниоров- юношей? И отбивается красиво, что все знали по-ватсапу, ну он на свободные ставки своих и "рекомендовал" - юношей и юниорок. Подсуетился.А вначале сезона говорил в камеру, что нет ни одной здоровой юниорки, с кем работать-то?
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николай лавникевич
все средства ушли на ФБР (американьску :) )
+1
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