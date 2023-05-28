Каминский о лишении спортсменов зарплаты в сборной: «Директор ЦСП может задержать документ на утверждение и вернуть справедливость. Это было бы правильно»
Юрий Каминский заявил, что надеется на восстановление справедливости в ситуации с зарплатами.
Биатлонисты Ильназ Мухамедзянов, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина вошли в состав сборной, но не будут получать зарплату.
– Было собрание, обсуждали разные вопросы, в том числе и ставки. Нам сказали, что изменить ничего нельзя.
Но, поскольку все это стало известно общественности, думаю, директор ЦСП может задержать (документ на утверждение) и вернуть справедливость. Это было бы правильно.
– Вы говорите о возвращении зарплат для Куклиной, Емерхонова и Мухамедзянова?
– Да, – сказал Каминский.
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