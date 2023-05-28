Каминский о лишении спортсменов зарплаты в сборной: «Директор ЦСП может задержать документ на утверждение и вернуть справедливость. Это было бы правильно»

Юрий Каминский заявил, что надеется на восстановление справедливости в ситуации с зарплатами.

Биатлонисты Ильназ Мухамедзянов, и вошли в состав сборной, но не будут получать зарплату.

– Было собрание, обсуждали разные вопросы, в том числе и ставки. Нам сказали, что изменить ничего нельзя.

Но, поскольку все это стало известно общественности, думаю, директор ЦСП может задержать (документ на утверждение) и вернуть справедливость. Это было бы правильно.

– Вы говорите о возвращении зарплат для Куклиной, Емерхонова и Мухамедзянова?

– Да, – сказал Каминский.

Каминский о составе сборной: «Ни один тренер в глаза не видел этих списков. Как можно обсуждать то, чего не было?»

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне