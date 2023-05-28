Занин об увольнении реабилитолога в сборной: «За три дня до этого на собрании говорили, что специалиста оставят. А потом резко передумали»

Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин раскритиковал Союз биатлонистов России.

«Такое чувство, что СБР решили ввязаться в челлендж – как развалить все за один месяц.

Наверняка уже заметили этот поток панчей от Губерниева. Казалось ведь, сезон прошел классно, с тренерами разобрались, группы сформированы, шоу делается, люди смотрят. Но нет, нужно срочно все испортить.

Сначала эта история с Шукаловичем – аналитик с зарплатой 40 тыщ в группе Башкирова. Пацаны биатлонисты просят – поднимите зарплату, удержите парня, он прям тренер, толковый специалист, точно нужен, он важен. СБР от истории отворачивается, никто, говорят, ни о чем не просил, ничего не знаем. Ну точно.

Сегодня выясняется, что убрали реабилитолога, которого тоже все хвалили. Спортсмены за головы схватились, как без него будем? А вот так и будете. Держитесь.

А самое прикольное, рассказывают, что за три дня до этого им на собрании в глаза говорили, что специалиста оставят. Но после собрания, видимо, резко передумали.

Сейчас межсезонье, и совершенно случайно из сборной узнаю новую дичь про зарплаты. Ты отобрался в команду, но деньги получать не будешь. Было сначала одно распоряжение, на которое все ориентировались, потом внезапно решили все переиграть.

И несколько человек – среди них Куклина, Томшин, Мухамедзянов, Емерхонов – вдруг узнают, что теперь денег у них будет в два раза меньше. Ты в штате, но без зарплаты. Удачи.

В СБР кивают на тренеров, мол, это все они. Тренеры в шоке – мы-то вообще причем, мы тренируем. В итоге спортсмены ходят по кабинетам, звонят всем, а им только руками разводят, мол, это жизнь такая.

И все это при том, что федерация прям вот максимально на виду. Тот спорт, где даже мелкое событие становится поводом для новости на информационных сайтах. Но нет, надо начать неистово моросить. И это сейчас только саааамое начало подготовки. Интересно, что дальше будет.

Вот поговаривают, что одну группу собираются среди лета разогнать. А куда всех спортсменов оттуда? Везде и так уже по 12 человек. Еще накинуть сверху? Со стрельбой как работать при таком количестве. В общем, прям молодцы все. Тут просто до сезона дотянуть бы», – написал Занин.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?