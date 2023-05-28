Занин об увольнении реабилитолога в сборной: «За три дня до этого на собрании говорили, что специалиста оставят. А потом резко передумали»

Теги Союз биатлонистов России Лариса Куклина Дмитрий Шукалович Василий Томшин Евгений Емерхонов Дмитрий Занин Биатлон

Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин раскритиковал Союз биатлонистов России.

«Такое чувство, что СБР решили ввязаться в челлендж – как развалить все за один месяц.

Наверняка уже заметили этот поток панчей от Губерниева. Казалось ведь, сезон прошел классно, с тренерами разобрались, группы сформированы, шоу делается, люди смотрят. Но нет, нужно срочно все испортить.

Сначала эта история с Шукаловичем – аналитик с зарплатой 40 тыщ в группе Башкирова. Пацаны биатлонисты просят – поднимите зарплату, удержите парня, он прям тренер, толковый специалист, точно нужен, он важен. СБР от истории отворачивается, никто, говорят, ни о чем не просил, ничего не знаем. Ну точно.

Сегодня выясняется, что убрали реабилитолога, которого тоже все хвалили. Спортсмены за головы схватились, как без него будем? А вот так и будете. Держитесь.

А самое прикольное, рассказывают, что за три дня до этого им на собрании в глаза говорили, что специалиста оставят. Но после собрания, видимо, резко передумали.

Сейчас межсезонье, и совершенно случайно из сборной узнаю новую дичь про зарплаты. Ты отобрался в команду, но деньги получать не будешь. Было сначала одно распоряжение, на которое все ориентировались, потом внезапно решили все переиграть.

И несколько человек – среди них Куклина, Томшин, Мухамедзянов, Емерхонов – вдруг узнают, что теперь денег у них будет в два раза меньше. Ты в штате, но без зарплаты. Удачи.

В СБР кивают на тренеров, мол, это все они. Тренеры в шоке – мы-то вообще причем, мы тренируем. В итоге спортсмены ходят по кабинетам, звонят всем, а им только руками разводят, мол, это жизнь такая.

И все это при том, что федерация прям вот максимально на виду. Тот спорт, где даже мелкое событие становится поводом для новости на информационных сайтах. Но нет, надо начать неистово моросить. И это сейчас только саааамое начало подготовки. Интересно, что дальше будет.

Вот поговаривают, что одну группу собираются среди лета разогнать. А куда всех спортсменов оттуда? Везде и так уже по 12 человек. Еще накинуть сверху? Со стрельбой как работать при таком количестве. В общем, прям молодцы все. Тут просто до сезона дотянуть бы»,  – написал Занин. 

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4 комментария

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Додик Аксель
Пусть утверждённый бюджет СБР предоставят расписанным постатейно. На кого и на что будут израсходованы финансовые средства.
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Сергей Галынский
Его Губерниев укусил что ли
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avcgloronalduMU
скольких и готого ещё сократили? что там с бюджетом, где расследования?
а то одни флудисты вроде губера и др тут
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Алар
Денег нет, но вы держитесь!
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