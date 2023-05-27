Дмитрий Губерниев: «То, что делают ребята из СБР, идет вразрез с интересами государства и спорта. Вы сейчас против России, господа»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Лариса Куклина Ильназ Мухамедзянов Евгений Емерхонов Биатлон

Дмитрий Губерниев заявил, что деятельность СБР «идет вразрез с интересами государства».

Ранее комментатор сообщил, что Ларису КуклинуИльназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России.

«Люди продолжают путать свою шерсть с государственной. Майгуров молчит по всем вопросам абсолютно, они совершенно точно ловят рыбу в мутной воде.

Вице-президент по рюмкам, его теперь все так будут называть, собирает команду и люди творят совершенно противоправные вещи. Спортсменов выкидывают из сборной и мотивируют тем, что идет омоложение состава.

Взяли юниоров, допустим, это хорошо, но за счет других, которые выполнили критерии отборов. Лариса Куклина феерила весь сезон и ее выкинули, Емерхонов в шоке.

Тут другая ситуация, хочется услышать спортсменов, но я знаю, что идет момент запугивания людей со стороны руководства СБР. Здесь история принимает чудовищный характер.

Ребят, вы все фальшивые дипломы скупили, пытались назначить главного тренера, бросить вызов ЦСП и Минспорту, а сейчас бросаете вызов собственной стране.

То, что делают ребята из СБР – это идет вразрез с интересами государства и спорта. Вы сейчас против России, господа. Подождем реакции ответственных людей, для которых наша страна имеет значение.

Почему молчит Майгуров? Когда ты ловишь рыбу в мутной воде, ты надеешься отмолчаться. Но молчать не получится, резонанс слишком большой, репутация на нуле, все уже смеются по поводу фальшивых дипломов и других решений.

Судьбы людей, которых лишают справедливых денег. Я в ужасе и шоке, но ничему не удивляюсь. Однако интересно, когда дойдет до людей, которые отвечают за российский спорт?

Нужно срочно вмешиваться, будет не то, что развал команды, а мы потеряем людей и биатлон», – сказал Губерниев. 

12 комментариев

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С детства болел за Баварию
За дискредитацию сбр ещё нет статьи?
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Denis Dokuchaev
блин, как заколебал со своей рыбой. рыбу в мутной воде ловишь ты, дмитрий, пытаясь не дать заглохнуть истории с дипломом. если уж использовать всякие поговорки, то правильно
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Беспонтий пилат
когда этот говорун угомонится?
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Rumov
Что он так раздухарился?
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AIBOLIT66
ну, назначьте его главным по каким-нибудь тарелочкам, пусть за что-нибудь сам отвечает, а не языком болтает
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тоторо
о набежали боты
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ancifer2
эдак его иноагентом объявят
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Dmitriy Korchagin
Какой же Губастый отважный - аж мурашки побежали! )
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Честный контроль
Как когда то Вася Уткин опозорился на всю страну выполняя платный заказ по дискредитации честных футбольных клубов, так же сейчас позорится и Губерниев. Находясь на довольствии команды Драчева- Нуждова, естественно он будет поливать грязью руководителей сменивших его корешей по бухычу. Где в итоге оказался продажный Уткин стоит не забывать Губeрниeву.
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