Дмитрий Губерниев: «То, что делают ребята из СБР, идет вразрез с интересами государства и спорта. Вы сейчас против России, господа»

Дмитрий Губерниев заявил, что деятельность СБР «идет вразрез с интересами государства».

Ранее комментатор сообщил, что , и лишили зарплат членов сборной России.

«Люди продолжают путать свою шерсть с государственной. молчит по всем вопросам абсолютно, они совершенно точно ловят рыбу в мутной воде.

Вице-президент по рюмкам, его теперь все так будут называть, собирает команду и люди творят совершенно противоправные вещи. Спортсменов выкидывают из сборной и мотивируют тем, что идет омоложение состава.

Взяли юниоров, допустим, это хорошо, но за счет других, которые выполнили критерии отборов. Лариса Куклина феерила весь сезон и ее выкинули, Емерхонов в шоке.

Тут другая ситуация, хочется услышать спортсменов, но я знаю, что идет момент запугивания людей со стороны руководства СБР. Здесь история принимает чудовищный характер.

Ребят, вы все фальшивые дипломы скупили, пытались назначить главного тренера, бросить вызов ЦСП и Минспорту, а сейчас бросаете вызов собственной стране.

То, что делают ребята из – это идет вразрез с интересами государства и спорта. Вы сейчас против России, господа. Подождем реакции ответственных людей, для которых наша страна имеет значение.

Почему молчит Майгуров? Когда ты ловишь рыбу в мутной воде, ты надеешься отмолчаться. Но молчать не получится, резонанс слишком большой, репутация на нуле, все уже смеются по поводу фальшивых дипломов и других решений.

Судьбы людей, которых лишают справедливых денег. Я в ужасе и шоке, но ничему не удивляюсь. Однако интересно, когда дойдет до людей, которые отвечают за российский спорт?

Нужно срочно вмешиваться, будет не то, что развал команды, а мы потеряем людей и биатлон», – сказал Губерниев.