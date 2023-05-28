Евгений Емерхонов: «Меня второй год пытаются лишить зарплаты, второй год без части экипировки... Почему так – не знаю»

Евгений Емерхонов не понимает, почему его включили в состав сборной, но лишили зарплаты.

– Изначально я думал, что когда ты попадаешь в сборную, то автоматом получаешь экипировку вместе с зарплатой. И тут нам всем сказали собрать документы, чтобы встать на ставку в ЦСП. Я собрал, а потом говорят: извини, а ты там не стоишь. Вроде как потому, что не выполнил критерии.

Хотя как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты? Есть ребята, которые тоже названные критерии не выполнили, но они стоят на ставке. А еще есть юниоры, которых поставили на мужскую ставку, хотя они по идее могут проходить по юниорской.

Я молодой спортсмен, только второй год буду выступать по взрослым. Считаю, провел очень достойный сезон, на главных стартах у меня были три четвертых места. Почему со мной так поступают – не знаю.

– С финансовой точки зрения ты получил чувствительный удар?

– Конечно. Каждый год я покупаю лыжи, ботинки, палки... Раньше часть этого давали в сборной, но теперь даже не знаю: дадут – или я снова чего-то не выполнил? В любом случае, того, что дают, всегда мало. Нужно обновлять лыжи, приобретать велосипед, кроссовки, еще массу всего.

– Еще есть надежда что-то исправить? По идее, дедлайн подачи списков в ЦСП 31 мая, еще есть время.

– Очень надеюсь, что мне все-таки помогут. Как ни странно, в прошлом году была абсолютно такая же ситуация. Меня не хотели брать на ставку, хотя я по юниорам взял серебро чемпионата Европы. Но тогда тренеры поговорили и все решили, не вынося сор из избы.

А еще уже второй год подряд мне не выдают экипировку Forward. Это парадная форма, которая положена ребятам из сборной. Второй год пытаются лишить зарплаты, второй год без части экипировки... Почему так – не спрашивайте. Не знаю, – сказал биатлонист.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне