Мухамедзянов о ситуации с зарплатой: «Вчера спросил у Ростовцева: куда обращаться, кто мне поможет? Ответ: «Я не знаю, я тебе помочь не могу»

Теги Иван Черезов сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Юрий Каминский Центр спортивной подготовки Ильназ Мухамедзянов Матч ТВ Евгений Емерхонов деньги Биатлон

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов высказался о ситуации с лишением зарплаты члена сборной.

Ранее об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

– Как тебе объяснили, что ставки в сборной на тебя не нашлось?

– Вчера решил напрямую спросить у Ростовцева, какие были критерии на ставки спортсменов в ЦСП, на что он ответил, что количество ставок ограничено. И, согласно критериям, я не прохожу.

Хотелось бы рассказать предысторию: еще на вкатке в прошлом сезоне тренеры нам сказали, что соревнования в Ижевске и Чайковском будут основными, потому что по срокам они моделируют чемпионат мира и Олимпийские игры. Именно к этим стартам все группы и готовились. Эти старты легли основой для формирования списков сборной и дальнейшую зарплату.

– Общался ли с Каминским? Что он говорит?

– Общался со всеми тренерами, объяснил ситуацию, на что Юрий Михайлович выразил свое негодование. Он добавил, что вместе со всеми тренерами они обсуждали лишь списки сборных команд. Списки тех, кого поставят на зарплату, они не обсуждали.

Как я уже сказал, я общался с Ростовцевым, он добавил, что все тренеры были в курсе и владели информацией. И то, что за меня не вступились – это ошибка наших тренеров, и тут никто мне не сможет больше помочь.

До 24 мая я был в полной уверенности, что у меня со ставкой все в полном порядке, что будет зарплата, что я буду тренироваться в составе сборной команды, потому что на заранее оговоренных стартах я стал чемпионом, серебряным и бронзовым призером. И как раз 24-го числа Евгений (Емерхонов) сказал, что нас нет в списках, после чего я начал звонить и узнавать, что произошло.

Вся эта история длится четыре дня, но подвижек никаких нет. Вчера у Павла Ростовцева я спросил, куда мне обращаться дальше, потому что все инстанции я прошел: СБР, ЦСП – ну, куда? Кто мне поможет? Ответ был следующим: «Я не знаю, я тебе помочь не могу».

– Насколько важна была для тебя ставка в сборной? Потому что мы все знаем проблемы Удмуртской Республики.

– Зарплату в ЦСП я рассматриваю как дополнительную возможность для обновления моей экипировки, ботинок, лыж. Потому что последние четыре года все это я покупаю сам, и выходит это достаточно накладно. Каждый год я трачу на экипировку около полумиллиона рублей.

Но хотел бы сказать, что у нас в регионе не все так плохо. Иван Юрьевич (Черезов) уже нашел дополнительных спонсоров, которые смогут перекрыть часть трат. Я очень благодарен! – сказал Мухамедзянов.

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35 комментариев

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Hardy
позорище. и местные при этом умудряются гнать на Губерниева. привыкли терпеть и не возмущаться.
+23
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+17
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Viks
Денег нет, но вы держитесь!
+12
-2
+10
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тоторо
Ростовцев и Майгуров в своем репертуаре, уходят от ответов
+11
-2
+9
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Игорь Мельников
Жёстко Майгуров и Ростовцев обошлись с Мухамедзяновым, выиграть три медали на главных стартах, и остаться без зарплаты. Отдали юниорам, и юниоркам, которые совсем сырые.
+9
-3
+6
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Сергей Галынский
Предлагаю организовать бой между ростовцевым и губерниевым.
А парня жаль,реально кунули
Выполнил нормативы - платите
+4
0
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тоторо
Ответ Афанасия
Говорили же что главные старты в конце февраля. У Ильназа там медали, да и по сезону он в топе по скоростям. А кто вместо него зарплату будет получать? Уж не югорские ли Пащенко и Поршнев?
именно Пащенко,Поршнев +Бажин и Цветков. Поршнев с Цветковым вообще хитрецы, весь сезон парктически не бежали или бежали как черепахи, а под конец подсуетились. А критерии кк мы видим Майгуров и Ко на ходу могут поменять и никто им не указ
+4
0
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khinskiy
Такому матёрому жулику, как Майгуров, без труда удалось обвести вокруг пальца Каминского.
По одному списку особых вопросов не возникало.
А тот, по которому могли возникнуть вопросы, попросту не показали.
+6
-3
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тоторо
Ответ Анатолий К
Мухаметзянов, Емерхонов и Куклина - их ставки отдали юниорам, все они из группы Каминского, где был Ю.М. когда ставки распределяли, Ростовцев сам что- ли решил юниорам отдать ставки основного состава?
неужели так трудно внимательно прочитать интервью?
" Общался со всеми тренерами, объяснил ситуацию, на что Юрий Михайлович выразил свое негодование. Он добавил, что вместе со всеми тренерами они обсуждали лишь списки сборных команд. Списки тех, кого поставят на зарплату, они не обсуждали." Или ЮМ телепат по вашему и знает что там в голове у Ростовцева с Майгуровым происходит и как они деньги распределябт?
+5
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Анатолий К
Ответ тоторо
именно Пащенко,Поршнев +Бажин и Цветков. Поршнев с Цветковым вообще хитрецы, весь сезон парктически не бежали или бежали как черепахи, а под конец подсуетились. А критерии кк мы видим Майгуров и Ко на ходу могут поменять и никто им не указ
Юниоров и лыжницу брали по тренерскому решению , а ставки дали как основным. Доживут- ли они до взрослого спорта? Справедливо их держать за счёт регионов, и так взяли в сборную авансом.
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Афанасия
Ответ тоторо
именно Пащенко,Поршнев +Бажин и Цветков. Поршнев с Цветковым вообще хитрецы, весь сезон парктически не бежали или бежали как черепахи, а под конец подсуетились. А критерии кк мы видим Майгуров и Ко на ходу могут поменять и никто им не указ
А чем Бажин и Цветков так заслужили?! Ильназ явно не хуже, даже лучше как спортсмен
+3
-1
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Афанасия
Говорили же что главные старты в конце февраля. У Ильназа там медали, да и по сезону он в топе по скоростям. А кто вместо него зарплату будет получать? Уж не югорские ли Пащенко и Поршнев?
+4
-2
+2
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Анатолий К
Мухаметзянов, Емерхонов и Куклина - их ставки отдали юниорам, все они из группы Каминского, где был Ю.М. когда ставки распределяли, Ростовцев сам что- ли решил юниорам отдать ставки основного состава?
+6
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Viks
Какой-то татарин подал в суд на аннулирование диплома Майгурова и выиграл. А теперь Майгуров мстит другим татарам.
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тоторо
Ответ khinskiy
Такому матёрому жулику, как Майгуров, без труда удалось обвести вокруг пальца Каминского. По одному списку особых вопросов не возникало. А тот, по которому могли возникнуть вопросы, попросту не показали.
да каминский даже подумать наверняка не мог, что когда огласили списки тех кто попал в основу , оказывается, не все будут на ставках сидеть!!!!
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тоторо
Ответ Афанасия
Я в шоке! Всегда болела за Макса. Теперь не буду, после того что они с тренерами творят. Как будто болельщики вообще без глаз и не видят, кто в сезоне хорошо выступал, а кто - Никакой.
мне Макс никогда не нравился, началось все с того что Касперовчи его услиленно проталкивал вместо Лехи Волкова на 1 этап эстафеты, а потом также Волкова за бронзу на км слил на кибу , оставив Макса на км вместо него. И да я считаю вместо Макса Антон должен был ехать на ОИ!
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Афанасия
Ответ тоторо
конечно лучше и уж явно перспективнее обоих вместе взятых. Бажин тоже мутный спортсмен, типичный король отборов, когда важные старты, вдруг ыстреливает, а по ходу сезона ни рабы ни мясо. Поршнева туда же к нему в компанию
Я в шоке! Всегда болела за Макса. Теперь не буду, после того что они с тренерами творят. Как будто болельщики вообще без глаз и не видят, кто в сезоне хорошо выступал, а кто - Никакой.
+2
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тоторо
Ответ Афанасия
А чем Бажин и Цветков так заслужили?! Ильназ явно не хуже, даже лучше как спортсмен
конечно лучше и уж явно перспективнее обоих вместе взятых. Бажин тоже мутный спортсмен, типичный король отборов, когда важные старты, вдруг ыстреливает, а по ходу сезона ни рабы ни мясо. Поршнева туда же к нему в компанию
+2
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тоторо
В следующий раз Ильназ готовься прям к последним 3м стартам сезона, чтоб уж наверняка, а в остальных можно не участвовать даже, все равно получается зря стараться будешь. бери пример с хитреца Цветкова
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тоторо
вообще по моему скоро биатлонистам краудфандинг открывать надо будет на экипировку и хлеб. я если что готова скинуться рублем)
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fewral
Ну, так нельзя. Что-то в биатлоне сплошной бардак. Или блат и кумовство...
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maksim shavkun
Ответ Hardy
позорище. и местные при этом умудряются гнать на Губерниева. привыкли терпеть и не возмущаться.
Тут все гонят на губера, тк сайт этому способствовал- ангажировали его фразы и нагоняли комменты
+1
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тоторо
Ответ Анатолий К
Юниоров и лыжницу брали по тренерскому решению , а ставки дали как основным. Доживут- ли они до взрослого спорта? Справедливо их держать за счёт регионов, и так взяли в сборную авансом.
поэтому жалко Ильназа он заслужил зарплаты
+1
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Hardy
позорище. и местные при этом умудряются гнать на Губерниева. привыкли терпеть и не возмущаться.
А Губер так то прав оказывается
+5
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Анатолий К
Ответ Игорь Мельников
Жёстко Майгуров и Ростовцев обошлись с Мухамедзяновым, выиграть три медали на главных стартах, и остаться без зарплаты. Отдали юниорам, и юниоркам, которые совсем сырые.
До Ростовцева были одни критерии, пришел- поменял. Он же их не утверждал.
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Регион-36
Ответ Игорь Мельников
Жёстко Майгуров и Ростовцев обошлись с Мухамедзяновым, выиграть три медали на главных стартах, и остаться без зарплаты. Отдали юниорам, и юниоркам, которые совсем сырые.
Что за главные старты, какой водокачки ?)
0
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