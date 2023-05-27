Мухамедзянов о ситуации с зарплатой: «Вчера спросил у Ростовцева: куда обращаться, кто мне поможет? Ответ: «Я не знаю, я тебе помочь не могу»

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов высказался о ситуации с лишением зарплаты члена сборной.

Ранее об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

– Как тебе объяснили, что ставки в сборной на тебя не нашлось?

– Вчера решил напрямую спросить у Ростовцева, какие были критерии на ставки спортсменов в ЦСП, на что он ответил, что количество ставок ограничено. И, согласно критериям, я не прохожу.

Хотелось бы рассказать предысторию: еще на вкатке в прошлом сезоне тренеры нам сказали, что соревнования в Ижевске и Чайковском будут основными, потому что по срокам они моделируют чемпионат мира и Олимпийские игры. Именно к этим стартам все группы и готовились. Эти старты легли основой для формирования списков сборной и дальнейшую зарплату.

– Общался ли с Каминским? Что он говорит?

– Общался со всеми тренерами, объяснил ситуацию, на что Юрий Михайлович выразил свое негодование. Он добавил, что вместе со всеми тренерами они обсуждали лишь списки сборных команд. Списки тех, кого поставят на зарплату, они не обсуждали.

Как я уже сказал, я общался с Ростовцевым, он добавил, что все тренеры были в курсе и владели информацией. И то, что за меня не вступились – это ошибка наших тренеров, и тут никто мне не сможет больше помочь.

До 24 мая я был в полной уверенности, что у меня со ставкой все в полном порядке, что будет зарплата, что я буду тренироваться в составе сборной команды, потому что на заранее оговоренных стартах я стал чемпионом, серебряным и бронзовым призером. И как раз 24-го числа Евгений (Емерхонов) сказал, что нас нет в списках, после чего я начал звонить и узнавать, что произошло.

Вся эта история длится четыре дня, но подвижек никаких нет. Вчера у Павла Ростовцева я спросил, куда мне обращаться дальше, потому что все инстанции я прошел: , ЦСП – ну, куда? Кто мне поможет? Ответ был следующим: «Я не знаю, я тебе помочь не могу».

– Насколько важна была для тебя ставка в сборной? Потому что мы все знаем проблемы Удмуртской Республики.

– Зарплату в ЦСП я рассматриваю как дополнительную возможность для обновления моей экипировки, ботинок, лыж. Потому что последние четыре года все это я покупаю сам, и выходит это достаточно накладно. Каждый год я трачу на экипировку около полумиллиона рублей.

Но хотел бы сказать, что у нас в регионе не все так плохо. Иван Юрьевич ( ) уже нашел дополнительных спонсоров, которые смогут перекрыть часть трат. Я очень благодарен! – сказал .