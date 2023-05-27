Брагин о том, что Грухвина получила ставку: «Когда мы приглашаем человека из лыжных гонок в биатлон, должны быть гарантии под это»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Владимир Брагин Анна Грухвина деньги Биатлон

Глава тренерского совета СБР объяснил, почему экс-лыжница Анна Грухвина получила ставку.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России.

Грухвина только перешла в биатлон и получила ставку. Биатлонисты не очень понимают такое решение.

– Это вопрос может быть немного политический. Когда мы приглашаем человека из сборной лыжных гонок в биатлон, то должны быть гарантии под это. Я не знаю, но возможно, когда обговаривали переход, эти гарантии были.

Кто говорит, что их обидели и оставили без зарплаты, я очень сомневаюсь, что они пойдут на основное место работы.

Почему сейчас эта тема поднялась и кто‑то остался обиженным? Прошло больше месяца, все открыто обсуждалось в группе. Из всех задал вопрос Башкиров и сразу решили вопрос по Цветкову, все остальные молчали, а сейчас возмущаются.

Все записи остались в беседе, все было открыто. Непонятно, почему сейчас начали поднимать эти вопросы, – сказал Владимир Брагин.

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5 комментариев

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Татьяна Бурова
А не только биатлонисты задают такой вопрос,почему Грухвина оказалась на ставке ЦСП. Пусть её тренируют за счёт региона в сборной, если её пригласили.
Ещё ни одной гонки в биатлоне она не пробежала, это где такое видано? Неужели ту же Носкову, если она перейдёт в лыжи, поставят на ставку ЦСП? Действительно будет обидно другим спортсменам.
+6
-1
+5
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тоторо
Ответ Gondeira
Ну да. Просто так бы высококлассный специалист из другой компании на место начинающего стажера не перешел бы.
умора
+1
0
+1
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тоторо
Ответ Gondeira
Носкова не нужна ФЛГР(Вяльбе), а вот Грухвину СБР(Майгуров) пригласил. Есть разница?
да в руководителях
0
0
0
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