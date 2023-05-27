Брагин о том, что Грухвина получила ставку: «Когда мы приглашаем человека из лыжных гонок в биатлон, должны быть гарантии под это»

Глава тренерского совета СБР объяснил, почему экс-лыжница Анна Грухвина получила ставку.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России.

– только перешла в биатлон и получила ставку. Биатлонисты не очень понимают такое решение.

– Это вопрос может быть немного политический. Когда мы приглашаем человека из сборной лыжных гонок в биатлон, то должны быть гарантии под это. Я не знаю, но возможно, когда обговаривали переход, эти гарантии были.

Кто говорит, что их обидели и оставили без зарплаты, я очень сомневаюсь, что они пойдут на основное место работы.

Почему сейчас эта тема поднялась и кто‑то остался обиженным? Прошло больше месяца, все открыто обсуждалось в группе. Из всех задал вопрос Башкиров и сразу решили вопрос по Цветкову, все остальные молчали, а сейчас возмущаются.

Все записи остались в беседе, все было открыто. Непонятно, почему сейчас начали поднимать эти вопросы, – сказал .