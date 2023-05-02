СБР опубликовал проект календарного плана на сезон‑2023/24. В Кубке Содружества запланированы 4 этапа, в Кубке России – 5

Союз биатлонистов России опубликовал проект календарного плана на сезон‑2023/24.

Тренерский совет направил проект для последующего утверждения исполкомом СБР.

Согласно плану, сезон стартует 5 сентября, а завершится в апреле будущего года.

Кубок Содружества и чемпионат России состоят из четырех этапов (одного летнего и трех зимних), Кубок России – из пяти этапов.

Также с 9 по 19 февраля в Златоусте пройдет Спартакиада сильнейших спортсменов России.

Проект календарного плана

Кубок Содружества

1 этап – 5-11 сентября, Сочи, лыжероллеры

2 этап – 12-18 декабря, Уфа

3 этап – 3-8 января, Раубичи, Беларусь

4 этап – апрель (место проведения пока не назначено)

Чемпионат России

14-20 сентября, Тюмень, лыжероллеры

9-15 января, Чайковский

21 марта – 1 апреля, Тюмень

2-6 апреля, Уват (марафон)

Кубок России

1 этап – 23–27 ноября, Ханты‑Мансийск

2 этап – 28 ноября – 4 декабря, Ханты-Мансийск

3 этап – 5-11 декабря, Тюмень

4 этап – 16–22 января, Ижевск

5 этап, финал – 27 февраля – 4 марта, Уфа

Спартакиада сильнейших спортсменов России

9-19 февраля, Златоуст