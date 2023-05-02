СБР опубликовал проект календарного плана на сезон‑2023/24. В Кубке Содружества запланированы 4 этапа, в Кубке России – 5
Союз биатлонистов России опубликовал проект календарного плана на сезон‑2023/24.
Тренерский совет направил проект для последующего утверждения исполкомом СБР.
Согласно плану, сезон стартует 5 сентября, а завершится в апреле будущего года.
Кубок Содружества и чемпионат России состоят из четырех этапов (одного летнего и трех зимних), Кубок России – из пяти этапов.
Также с 9 по 19 февраля в Златоусте пройдет Спартакиада сильнейших спортсменов России.
Проект календарного плана
Кубок Содружества
1 этап – 5-11 сентября, Сочи, лыжероллеры
2 этап – 12-18 декабря, Уфа
3 этап – 3-8 января, Раубичи, Беларусь
4 этап – апрель (место проведения пока не назначено)
Чемпионат России
14-20 сентября, Тюмень, лыжероллеры
9-15 января, Чайковский
21 марта – 1 апреля, Тюмень
2-6 апреля, Уват (марафон)
Кубок России
1 этап – 23–27 ноября, Ханты‑Мансийск
2 этап – 28 ноября – 4 декабря, Ханты-Мансийск
3 этап – 5-11 декабря, Тюмень
4 этап – 16–22 января, Ижевск
5 этап, финал – 27 февраля – 4 марта, Уфа
Спартакиада сильнейших спортсменов России
9-19 февраля, Златоуст
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