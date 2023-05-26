Лапшин о ДТП: «Сейчас хочу подать в суд. Не хочется оставить это дело просто так»

Биатлонист Тимофей Лапшин намерен судиться с водителем автомобиля после ДТП.

Инцидент произошел, когда спортсмен катался на лыжероллерах. По его словам, машина обогнала его на спуске, после чего не смогла разъехаться с другим авто. В результате Лапшин не смог затормозить, попытался проехать между ними и, задев зеркала машин, получил травму руки.

– Тут такой закон, по которому после подобного инцидента они должны были меня либо отвезти в госпиталь, либо поделиться своим телефоном, чтобы в случае чего я мог бы им позвонить. Они мне не дали ни контакт, ни в госпиталь не отвезли.

Я, видимо, после падения был в состоянии аффекта, поэтому после их вопроса о том, все ли нормально, ответил положительно и поехал дальше. Но через 300 метров понял, что не могу держать палку. Подумал, что, проезжая мимо меня, мужчина остановится, и тогда я уже скажу, что мне нужна помощь.

Они не остановились, но я запомнил номер машины и дальше встретил их у ресторана. Зайдя внутрь, я сообщил, что, скорее всего, сломал руку. На что они мне только пожелали удачи.

– Просто ушли от ответственности?

– Получается так. Сейчас хочу подать в суд на них. Если бы они предложили помощь, то никаких проблем. Но в таком случае хочется не оставить это дело просто так. Здесь система очень хорошая: я каждый месяц плачу за страховку, что позволит мне возместить средства за сделанную операцию.

Посмотрим камеры наблюдения из ресторана, где все прекрасно видно, как я ему сообщаю о своих проблемах. Также на днях съезжу на то место, чтобы сделать фото, – рассказал Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи.

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