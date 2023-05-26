Лапшин о ДТП: «Сейчас хочу подать в суд. Не хочется оставить это дело просто так»

Теги происшествия Тимофей Лапшин сборная Южной Кореи Биатлон

Биатлонист Тимофей Лапшин намерен судиться с водителем автомобиля после ДТП.

Инцидент произошел, когда спортсмен катался на лыжероллерах. По его словам, машина обогнала его на спуске, после чего не смогла разъехаться с другим авто. В результате Лапшин не смог затормозить, попытался проехать между ними и, задев зеркала машин, получил травму руки. 

– Тут такой закон, по которому после подобного инцидента они должны были меня либо отвезти в госпиталь, либо поделиться своим телефоном, чтобы в случае чего я мог бы им позвонить. Они мне не дали ни контакт, ни в госпиталь не отвезли.

Я, видимо, после падения был в состоянии аффекта, поэтому после их вопроса о том, все ли нормально, ответил положительно и поехал дальше. Но через 300 метров понял, что не могу держать палку. Подумал, что, проезжая мимо меня, мужчина остановится, и тогда я уже скажу, что мне нужна помощь.

Они не остановились, но я запомнил номер машины и дальше встретил их у ресторана. Зайдя внутрь, я сообщил, что, скорее всего, сломал руку. На что они мне только пожелали удачи.

– Просто ушли от ответственности?

– Получается так. Сейчас хочу подать в суд на них. Если бы они предложили помощь, то никаких проблем. Но в таком случае хочется не оставить это дело просто так. Здесь система очень хорошая: я каждый месяц плачу за страховку, что позволит мне возместить средства за сделанную операцию.

Посмотрим камеры наблюдения из ресторана, где все прекрасно видно, как я ему сообщаю о своих проблемах. Также на днях съезжу на то место, чтобы сделать фото, – рассказал Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи.

Тимофей Лапшин повредил кисть в результате ДТП

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6 комментариев

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kusto
Минутку. То есть впереди препятствие и ты, объезжая его, задеваешь его. Препятствие стоит — не едет. Ты едешь. Затем препятствие — стоящее — спрашивает тебя всё ли в порядке. Ты отвечаешь да. Затем ты со сломанной рукой не просто едешь в ресторан, а заходишь в него. Зачем-то. В ресторане ты говоришь незнакомым тебе людям, что у тебя, вероятно, сломана рука. Ни о чем не просишь, ничего не предлагаешь. И незнакомые люди в ресторане желают тебе удачи. Но. "Тут же всё удобно устроено". Поэтому надо подать на этих людей в суд.
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штрафной круг
покатушки по проезжей части это всегда экстрим, должны проводится с машиной сопровождения которая едет рядом и прикрывает как раз для таких случаев.
имеет ли юридическое право роллерист вообще рассекать по полотну проезжей части, тоже вопрос.
тут неизвестно еще кто кого...
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Андоррский почтальон
А дорога общего пользования точно предназначена для тренировки на лыжероллерах?
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Viks
Лапшин попытался проехать между ними и, задев зеркала машин," ---Так кто приборзел-то?
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гилберт
Где это случилось?
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