Власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК Италии Р-Спорт Биатлон

Правительство Италии одобрило рекомендации МОК по допуску россиян к соревнованиям.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Джованни Малаго.

«Правительство заняло позицию, которая официально была доведена министром спорта Андреа Абоди после согласования с премьер-министром Джорджей Мелони и министром иностранных дел Антонио Таяни.

Полагаю, что эта позиция будет оформлена посредством официальной ноты», – заявил Малаго журналистам после окончания заседания руководства НОК Италии.

Малаго пояснил, что Рим будет исполнять «все предписания, которые МОК рекомендовал, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в качестве нейтральных атлетов в предстоящих спортивных соревнованиях, в том числе на территории Италии». 

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16 комментариев

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Viks
То бишь визы дадут.
+20
-5
+15
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BlackJet
Ответ maripous
Понятно. Италия тоже против сборной России.
я вам больше скажу, Россия против сборной России
+19
-5
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oberkorn
Обидно за лыжников, хоккеистов нхл, мужской волейбол, женский гандбол, там шикарное поколение пропадает. А биатлон уже давно в дрязгах и допинге, обильно политом майонезом.
+11
-4
+7
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Анастасия Прудникова
А фигуристов и гимнастов даже в таких условиях не допускают вообще.
+3
0
+3
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And-Rover
На фоне новостей что обедненный уран может (это не точно) дальше по Европе путешествовать тут надо не о Париже думать.
+4
-2
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Валерий Петров
Ответ Viks
То бишь визы дадут.
Не факт. Может и дадут, но не всем.
+2
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FS.Nika1
Ответ Анастасия Прудникова
А фигуристов и гимнастов даже в таких условиях не допускают вообще.
Там где наши практически всегда лидируют.
+2
-1
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Andrea Alana
Ответ Viks
То бишь визы дадут.
Нейтральным. Где они?
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Viks
Ответ FS.Nika1
Ну понятное дело, они все напрямую зависят от МОК. Что те скажут , то они выполняют. Хорошо это или плохо каждому спортсмену самому решать.
Кто зависит от МОК - правительство Италии?!
+1
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maripous
Ответ BlackJet
я вам больше скажу, Россия против сборной России
Не знаю о какой россии вы говорите. Я не знаю такую россию, которая против сборной России.
+6
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Sutekh Hexen
Ответ maripous
Понятно. Италия тоже против сборной России.
"За сборную России" только Сирия и КНДР, пора уже это осознать. Российский историк не очень удачное время выбрал для восстановления империи, скажу я вам.
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алексей любовь
Ответ And-Rover
На фоне новостей что обедненный уран может (это не точно) дальше по Европе путешествовать тут надо не о Париже думать.
Это что ты вычитал? Делись)
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екибастосЪ
Ответ And-Rover
На фоне новостей что обедненный уран может (это не точно) дальше по Европе путешествовать тут надо не о Париже думать.
Упоминание обедненного урана как источника радиационной опасности -- маркер дегенерата.
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