Власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

Правительство Италии одобрило рекомендации МОК по допуску россиян к соревнованиям.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Джованни Малаго.

«Правительство заняло позицию, которая официально была доведена министром спорта Андреа Абоди после согласования с премьер-министром Джорджей Мелони и министром иностранных дел Антонио Таяни.

Полагаю, что эта позиция будет оформлена посредством официальной ноты», – заявил Малаго журналистам после окончания заседания руководства .

Малаго пояснил, что Рим будет исполнять «все предписания, которые рекомендовал, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в качестве нейтральных атлетов в предстоящих спортивных соревнованиях, в том числе на территории Италии».