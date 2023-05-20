Александр Попов: «Я не знаю желающих россиян или белорусов отказаться от своего гражданства ради натурализации в Монголии»

Теги сборная России сборная России жен Александр Попов сборная Монголии ТАСС сборная Монголии жен Биатлон

Тренер сборной Монголии Александр Попов оценили перспективы натурализации российских биатлонистов.

«Законы Монголии не позволяют иметь двойное гражданство. Поэтому я не знаю желающих россиян или белорусов отказаться от своего гражданства ради натурализации в Монголии.

Но вопросы о переходе российских спортсменов в олимпийские сборные Монголии поднимаются давно, особенно в таких видах спорта, как борьба, бокс и стрельба из лука», — сказал Попов

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
Ответ Bamm94
Кстати, а Монголия реально интересный вариант для перехода
В контексте биатлона отнюдь. Единственный плюс - возможность выступать на соревнованиях. Ну и то, что даже условный Гараничев будет там неоспоримым номером один лет до 80. Во всём остальном одни минусы: в стране достойной инфраструктуры нет, тренироваться особо негде, а тренироваться даже в России, как Лапшин, тоже дополнительный геморрой, потому что российского паспорта не будет. Плюс придётся выйти из зоны комфорта в плане материально-финансового обеспечения - если здесь даже посредственности катаются как сыр в масле за бюджетный счёт, то там никто их так обеспечивать не будет, придётся крутиться и искать спонсоров, самим организовывать свою жизнь и работу, к чему наши не приучены, а перестроиться способны единицы.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bamm94
Кстати, а Монголия реально интересный вариант для перехода
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
А два гражданства закон Монголии позволяет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Монголия жёстко требует отказа от предыдущего гражданства при предоставлении своего?
Знаю страны, в которых два гражданства формально запрещены, но практически не соблюдается, ибо механизмов нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий