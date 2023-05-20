Александр Попов: «Я не знаю желающих россиян или белорусов отказаться от своего гражданства ради натурализации в Монголии»

Тренер сборной Монголии Александр Попов оценили перспективы натурализации российских биатлонистов.

«Законы Монголии не позволяют иметь двойное гражданство. Поэтому я не знаю желающих россиян или белорусов отказаться от своего гражданства ради натурализации в Монголии.

Но вопросы о переходе российских спортсменов в олимпийские сборные Монголии поднимаются давно, особенно в таких видах спорта, как борьба, бокс и стрельба из лука», — сказал .