Александр Попов об отстранении российских биатлонистов: «Не понимаю, когда наших спортсменов так наказывают в политических целях»

Теги сборная России сборная России жен Александр Попов сборная Монголии ТАСС Кубок Содружества Биатлон

Олимпийский чемпион 1988 года Александр Попов высказался об отстранении российских спортсменов.

В настоящее время Попов работает главным тренером сборной Монголии по биатлону. 

«Как бывший участник Олимпиад и международных соревнований я не понимаю, когда наших спортсменов так наказывают в политических целях.

Не могу ответить за Федерацию биатлона Монголии, но думаю, что им не нравится такая политизация спорта», – сказал Попов. 

«Организация таких соревнований, как Кубок Содружества, требует больших финансовых затрат. Поэтому не думаю, что в ближайшие годы это возможно в Монголии», – добавил экс-биатлонист. 

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8 комментариев

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maripous
А что тут непонятного? Вся страна под санкциями. С чего вдруг спортсмены должны кататься по заграничным турнирам как ни в чем ни бывало?
Пусть скажут спасибо, что им-здоровым бугаям-дармоедам дали отсрочку от мобилизации-совершенно незаслуженную.
Так что, ничего страшного-посидят на внутренних российских соревнованиях, которые тоже хорошо оплачиваются.
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D-r. Peter
Не понимает, когда, но прекрасно понимает, за что.
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encaro_one
Да, коллективных ограничений не должно быть.
Поэтому биатлонистов в погонах нужно направить на фронт, а гражданские спортсмены могут выступать в тех странах, с кем не идёт война (по мнению главы МИД воюем со всеми странами НАТО, там не нужно появляться)
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Анатолий К
Команда Монголии есть, тренер там Попов, а в Кубке Содружества не участвуют. Зачем тренируются, в КМ участвовать?
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Ilya Kurepa
еще один с отшибленными мозгами -
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Геннадий Тимченко
Ответ Viks
Попов работает главным тренером сборной Монголии по биатлону. --- В Монголии всё есть?
пусть ещё Уганду берёт - с ними недавно Λавров соглашение подписал👍
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Санитар-волк
Удивительное стремление притворяться идиот**и. Типа, ничего не происходит, и вдруг просто так...
+2
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Viks
Попов работает главным тренером сборной Монголии по биатлону. --- В Монголии всё есть?
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