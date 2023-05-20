Александр Попов об отстранении российских биатлонистов: «Не понимаю, когда наших спортсменов так наказывают в политических целях»

Олимпийский чемпион 1988 года Александр Попов высказался об отстранении российских спортсменов.

В настоящее время работает главным тренером сборной Монголии по биатлону.

«Как бывший участник Олимпиад и международных соревнований я не понимаю, когда наших спортсменов так наказывают в политических целях.

Не могу ответить за Федерацию биатлона Монголии, но думаю, что им не нравится такая политизация спорта», – сказал Попов.

«Организация таких соревнований, как , требует больших финансовых затрат. Поэтому не думаю, что в ближайшие годы это возможно в Монголии», – добавил экс-биатлонист.