Александр Попов об отстранении российских биатлонистов: «Не понимаю, когда наших спортсменов так наказывают в политических целях»
Олимпийский чемпион 1988 года Александр Попов высказался об отстранении российских спортсменов.
В настоящее время Попов работает главным тренером сборной Монголии по биатлону.
«Как бывший участник Олимпиад и международных соревнований я не понимаю, когда наших спортсменов так наказывают в политических целях.
Не могу ответить за Федерацию биатлона Монголии, но думаю, что им не нравится такая политизация спорта», – сказал Попов.
«Организация таких соревнований, как Кубок Содружества, требует больших финансовых затрат. Поэтому не думаю, что в ближайшие годы это возможно в Монголии», – добавил экс-биатлонист.
Пусть скажут спасибо, что им-здоровым бугаям-дармоедам дали отсрочку от мобилизации-совершенно незаслуженную.
Так что, ничего страшного-посидят на внутренних российских соревнованиях, которые тоже хорошо оплачиваются.
Поэтому биатлонистов в погонах нужно направить на фронт, а гражданские спортсмены могут выступать в тех странах, с кем не идёт война (по мнению главы МИД воюем со всеми странами НАТО, там не нужно появляться)