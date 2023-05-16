Муж Кристины Резцовой: «Подготовка к сезону будет индивидуальная. Мы уже приступили к тренировкам, аккуратненько, потихонечку»
Муж Кристины Резцовой рассказал, как биатлонистка будет готовиться к сезону.
Спортсменка пропустила прошлый сезон из-за рождения ребенка.
«Сейчас пока не может пройти УМО (углубленное медицинское обследование), до 5‑го числа в декрете.
Подготовка к сезону будет индивидуальная. Мы уже приступили к тренировкам, аккуратненько, потихонечку», – сказал Иван Анисимов.
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