Муж Кристины Резцовой: «Подготовка к сезону будет индивидуальная. Мы уже приступили к тренировкам, аккуратненько, потихонечку»

Теги сборная России жен Иван Анисимов Кристина Резцова Биатлон

Муж Кристины Резцовой рассказал, как биатлонистка будет готовиться к сезону.

Спортсменка пропустила прошлый сезон из-за рождения ребенка.

«Сейчас пока не может пройти УМО (углубленное медицинское обследование), до 5‑го числа в декрете.

Подготовка к сезону будет индивидуальная. Мы уже приступили к тренировкам, аккуратненько, потихонечку», – сказал Иван Анисимов.

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