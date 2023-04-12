Призовой фонд СБР в сезоне-2022/23 составил 105 млн рублей. 66,3 млн получили биатлонисты, выступавшие на Кубке России и Кубке Содружества

Виктор Майгуров назвал сумму, которую выплатили биатлонистам по итогам сезона.

«Наша основная задача заключается в том, чтобы развивать биатлон, мотивационная составляющая является одним из средств поддержки. Важно поддерживать топ-спортсменов и молодежь», – сказал глава СБР.

Призовой фонд СБР составил 105 млн рублей. 66,3 млн получили спортсмены, выступавшие на Кубке России и Кубке Содружества, 9 млн – те, кто показывал высокие результаты на первенстве России и других всероссийских соревнованиях.

30 млн рублей были направлены в региональные федерации, которые смогут перенаправить средства на поддержку своих тренеров.