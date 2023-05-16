Максим Чудов: «Ожидаем возвращения Бабикова с первого сбора, далее он приступит к занятиям со сборной Башкортостана»

Теги Максим Чудов сборная России Антон Бабиков Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков будет тренироваться со сборной Башкортостана.

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Башкортостана Максим Чудов.

«Да, Бабиков будет тренироваться в уфимской федерации. Ожидаем его возвращения с первого сбора, и далее он будет приступать к занятиям по определенному плану со сборной командой Башкортостана», – сказал Чудов.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

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