Максим Чудов: «Ожидаем возвращения Бабикова с первого сбора, далее он приступит к занятиям со сборной Башкортостана»

Биатлонист Антон Бабиков будет тренироваться со сборной Башкортостана.

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Башкортостана Максим Чудов.

«Да, Бабиков будет тренироваться в уфимской федерации. Ожидаем его возвращения с первого сбора, и далее он будет приступать к занятиям по определенному плану со сборной командой Башкортостана», – сказал Чудов.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось