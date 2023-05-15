Сиверт Баккен еще не приступил к полноценным тренировкам из-за проблем с сердцем
Норвежский биатлонист Сиверт Баккен пока не может тренироваться из-за проблем с сердцем.
Этой зимой спортсмен не участвовал в соревнованиях, но вошел в основной состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2023/24.
«Проблема не разрешилась. У него все еще проблемы с сердцем, и он не может приступить к физическим тренировкам.
Видим, что он хотел бы вернуться, но сейчас мы находимся там же, где и были в момент выявления проблемы.
В перспективе мы рассматриваем его как сильного пятого участника [команды], но он пока не может тренироваться.
Мы вместе с врачами думаем, что он поправится», – рассказал тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.
В октябре Баккен заявлял, что медицинские проблемы могли стать побочным эффектом после вакцинации от ковида.
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