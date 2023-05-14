Мазе о доминировании сборной Норвегии: «Россиян и белорусов не было, немцы искали себя, а французы были не на том уровне, что в предыдущие годы. Все это играло нам на руку»

Зигфрид Мазе объяснил успех норвежских биатлонистов прошедшем сезоне.

Мазе является тренером мужской сборной Норвегии по стрельбе.

«В прошлом году тренировался намного лучше и был очень стабилен на протяжении всего лета и осени. Это позволило ему выйти на свой лучший уровень с самого начала сезона.

Россиян и белорусов не было, немцы искали себя, а французы были не на том уровне, что в предыдущие годы. Все это играло нам на руку. Мы воспользовались возможностью и провели исключительный сезон.

Мы будем поддерживать наш уровень, а конкуренты будут бросать нам вызов. Я убежден, что они будут готовы бороться до конца, и нам придется противостоять их давлению.

Мы готовимся к возобновлению соревнований, потому что знаем, что в биатлоне ничего не дается просто так», – сказал .

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