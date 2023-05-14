Мазе о доминировании сборной Норвегии: «Россиян и белорусов не было, немцы искали себя, а французы были не на том уровне, что в предыдущие годы. Все это играло нам на руку»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Беларуси Йоханнес Бо Зигфрид Мазе Биатлон

Зигфрид Мазе объяснил успех норвежских биатлонистов прошедшем сезоне.

Мазе является тренером мужской сборной Норвегии по стрельбе.

«В прошлом году Йоханнес тренировался намного лучше и был очень стабилен на протяжении всего лета и осени. Это позволило ему выйти на свой лучший уровень с самого начала сезона.

Россиян и белорусов не было, немцы искали себя, а французы были не на том уровне, что в предыдущие годы. Все это играло нам на руку. Мы воспользовались возможностью и провели исключительный сезон.

Мы будем поддерживать наш уровень, а конкуренты будут бросать нам вызов. Я убежден, что они будут готовы бороться до конца, и нам придется противостоять их давлению.

Мы готовимся к возобновлению соревнований, потому что знаем, что в биатлоне ничего не дается просто так», – сказал Мазе.

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