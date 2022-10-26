Сиверт Баккен пропустил пять месяцев тренировок из-за перикардита

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Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен пропустил пять месяцев тренировок из-за перикардита. 

Спортсмен считает, что воспаление перикарда стало побочным эффектом третьей вакцины от коронавируса, которую он сделал в мае. 

– На тренировках (в мае) ничего не получалось, тело сильно уставало. Я обратился за медицинской помощью и полностью прекратил тренировки. Становилось все хуже и хуже, был физический дискомфорт, давление в груди. Пришлось прекратить тренировки. 

– Как давно вы в последний раз серьезно тренировались? 

– Последняя тренировка была 18 мая. Прошло около пяти месяцев. 

– В чем причина этих проблем?

– Почти на 100% уверен, что проблема в вакцине против коронавируса. Я слышал, что люди сталкивались с подобным из-за вакцин. Похоже, это то, чего вы не знаете, соглашаясь на вакцину. 

У вакцинации есть как положительные, так и отрицательные стороны. Я не могу сожалеть о том, что сделал, – сказал Баккен. 

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