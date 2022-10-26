Сиверт Баккен пропустил пять месяцев тренировок из-за перикардита

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен пропустил пять месяцев тренировок из-за перикардита.

Спортсмен считает, что воспаление перикарда стало побочным эффектом третьей вакцины от коронавируса, которую он сделал в мае.

– На тренировках (в мае) ничего не получалось, тело сильно уставало. Я обратился за медицинской помощью и полностью прекратил тренировки. Становилось все хуже и хуже, был физический дискомфорт, давление в груди. Пришлось прекратить тренировки.

– Как давно вы в последний раз серьезно тренировались?

– Последняя тренировка была 18 мая. Прошло около пяти месяцев.

– В чем причина этих проблем?

– Почти на 100% уверен, что проблема в вакцине против коронавируса. Я слышал, что люди сталкивались с подобным из-за вакцин. Похоже, это то, чего вы не знаете, соглашаясь на вакцину.

У вакцинации есть как положительные, так и отрицательные стороны. Я не могу сожалеть о том, что сделал, – сказал Баккен.