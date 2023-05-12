Дмитрий Губерниев: «Верхушка СБР принимает абсолютно нелегитимное решение о ликвидации группы Башкирова! Это же просто ######. Кто-то должен остановить этих безумных людей»

Дмитрий Губерниев резко раскритиковал СБР за расформирование группы Сергея Башкирова.

«Что??? Верхушка СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru) прямо сейчас принимает абсолютно нелегитимное решение о ликвидации группы Башкирова!

И задним числом пытается провести абсолютно идиотское решение через исполком тренерского совета!

Это же просто ######. Кто-то должен остановить этих безумных людей…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Кажется, кому-то придется серьезно ответить за биатлонный бардак! Жопы вскипели, ребятки начали суету, но поздно…» – добавил он.

В прошлом сезоне в группу Башкирова входили биатлонисты Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Иван Колотов и Алексей Вагин.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось