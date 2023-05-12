Дмитрий Губерниев: «Верхушка СБР принимает абсолютно нелегитимное решение о ликвидации группы Башкирова! Это же просто ######. Кто-то должен остановить этих безумных людей»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Сергей Башкиров Биатлон

Дмитрий Губерниев резко раскритиковал СБР за расформирование группы Сергея Башкирова.

«Что??? Верхушка СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru) прямо сейчас принимает абсолютно нелегитимное решение о ликвидации группы Башкирова!

И задним числом пытается провести абсолютно идиотское решение через исполком тренерского совета!

Это же просто ######. Кто-то должен остановить этих безумных людей…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Кажется, кому-то придется серьезно ответить за биатлонный бардак! Жопы вскипели, ребятки начали суету, но поздно…» – добавил он.

В прошлом сезоне в группу Башкирова входили биатлонисты Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Иван Колотов и Алексей Вагин.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

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16 комментариев

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Ебздрогыч
За последнее время у нас в стране развивается не спорт, а медиаспорт. В футболе все давно понятно, кто первый и кто все остальные, активно пиарится медиафутбол со скандалами, трештоком и матюгами. Есть патриотичные медиалыжи с ультрапатриоткой Вяльбе, Степановой и ее папиком с RT. Медиабиатлон, где рупор правды Губерниев наезжает на СБР. Медиахоккей, где самоназначенный тренер Ротенберг везет какой-то набор игроков по городам и весям под лозунгами супертура сборной.

Это все совсем не про спорт. И дальше будет хуже.
+33
-4
+29
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Россия будет свободной
Наш биатлон развалился когда Губерниев травил Пихлера
+12
-3
+9
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Сергей Галынский
И этот кусок майонеза хочет пролезть в лыжи!? Гнать в шею и поджопника для скорости
+6
0
+6
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Madcomposer
Ответ Ебздрогыч
За последнее время у нас в стране развивается не спорт, а медиаспорт. В футболе все давно понятно, кто первый и кто все остальные, активно пиарится медиафутбол со скандалами, трештоком и матюгами. Есть патриотичные медиалыжи с ультрапатриоткой Вяльбе, Степановой и ее папиком с RT. Медиабиатлон, где рупор правды Губерниев наезжает на СБР. Медиахоккей, где самоназначенный тренер Ротенберг везет какой-то набор игроков по городам и весям под лозунгами супертура сборной. Это все совсем не про спорт. И дальше будет хуже.
Это не только со спортом. Во всех сферах практически всё так же. А в связи с последними событиями ещё хуже становится, тк немногие профессионалы заменяются лояльными приспособленцами.
+7
-3
+4
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Татьяна Бурова
А нельзя ли поподробнее? Ликвидация группы- это в каком смысле? Будет одна группа что ли? У мужчин и у женщин?
Как Каминский когда- то говорил что ли ?
+3
0
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Олег Кузнецов
В биатлоне постоянно творится какой-то трэш....Кто бы не стал руководителем-сразу турбулентность...
+6
-4
+2
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Афанасия
В прошлом году так не орал, когда группу Каминского растащили. А сейчас прям бомбит, лишь бы Ростовцеву подгадить
+7
-6
+1
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kutavlik
"...абсолютно нелегитимное решение..." - как будто это не Губерниев!!!! Читаю дальше - "..Это же просто ######..." А нет, точно Губерниев!!!!!
+1
0
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Биатлонная зима
В биатлоной каше трудно разобраться даже им самим, не говоря о нас болельщиках
+1
0
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Dragon10
Эх, подальше бы от биатлона, да и всего спорта этого майонезного гребуна
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ Ебздрогыч
За последнее время у нас в стране развивается не спорт, а медиаспорт. В футболе все давно понятно, кто первый и кто все остальные, активно пиарится медиафутбол со скандалами, трештоком и матюгами. Есть патриотичные медиалыжи с ультрапатриоткой Вяльбе, Степановой и ее папиком с RT. Медиабиатлон, где рупор правды Губерниев наезжает на СБР. Медиахоккей, где самоназначенный тренер Ротенберг везет какой-то набор игроков по городам и весям под лозунгами супертура сборной. Это все совсем не про спорт. И дальше будет хуже.
и только медиабаскет топ уровня!)
+1
0
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Arty Novikoff
Когда в одном предложении аббревиатура, слово "ликвидация" и биатлонисты - новость приобретает неожиданный смысл.
+1
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Владимир Дзецина
в сбр только деньги делят а нужно делить медали которых увы нет
+2
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