Юрий Каминский: «На тренерском совете было предложение, чтобы команды формировались по спортивному и половому принципу»
Юрий Каминский рассказал об идее по формированию групп российских биатлонистов.
– В новом сезоне Лариса Куклина тренируется с вами?
– Планируем, что в следующем сезоне Лариса будет заниматься с нами.
– Расширять группу за счет девушек не планируете?
– На тренерском совете было озвучено предложение, чтобы команды формировались по спортивному и половому принципу. Процитирую одного человека из руководства: «Сильнейшие должны работать с сильнейшими».
– Смежных групп не будет?
– Когда это произойдет, не могу сказать. Это сложный вопрос, потому что вырывать Куклину из той среды, которая ей подходит, наверное, не стоит. Также у личных тренеров было желание передать спортсменов в нашу группу.
– А кто хотел бы передать?
– Не хотел бы говорить, чтобы не навредить этим людям, – ответил тренер сборной России.
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