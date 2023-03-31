Юрий Каминский: «На тренерском совете было предложение, чтобы команды формировались по спортивному и половому принципу»

Юрий Каминский рассказал об идее по формированию групп российских биатлонистов.

– В новом сезоне Лариса Куклина тренируется с вами?

– Планируем, что в следующем сезоне Лариса будет заниматься с нами.

– Расширять группу за счет девушек не планируете?

– На тренерском совете было озвучено предложение, чтобы команды формировались по спортивному и половому принципу. Процитирую одного человека из руководства: «Сильнейшие должны работать с сильнейшими».

– Смежных групп не будет?

– Когда это произойдет, не могу сказать. Это сложный вопрос, потому что вырывать Куклину из той среды, которая ей подходит, наверное, не стоит. Также у личных тренеров было желание передать спортсменов в нашу группу.

– А кто хотел бы передать?

– Не хотел бы говорить, чтобы не навредить этим людям, – ответил тренер сборной России.