Юрий Каминский: «На тренерском совете было предложение, чтобы команды формировались по спортивному и половому принципу»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина Биатлон

Юрий Каминский рассказал об идее по формированию групп российских биатлонистов.

– В новом сезоне Лариса Куклина тренируется с вами?

– Планируем, что в следующем сезоне Лариса будет заниматься с нами.

– Расширять группу за счет девушек не планируете?

– На тренерском совете было озвучено предложение, чтобы команды формировались по спортивному и половому принципу. Процитирую одного человека из руководства: «Сильнейшие должны работать с сильнейшими».

– Смежных групп не будет?

– Когда это произойдет, не могу сказать. Это сложный вопрос, потому что вырывать Куклину из той среды, которая ей подходит, наверное, не стоит. Также у личных тренеров было желание передать спортсменов в нашу группу.

– А кто хотел бы передать?

– Не хотел бы говорить, чтобы не навредить этим людям, – ответил тренер сборной России.

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2 комментария

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Сергей Жарковский
Да пусть тренируются вместе, если это приносит результаты!
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тоторо
тайна покрытая мраком. ниче не понятно
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