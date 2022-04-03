Мартен Фуркад заявил, что получает оскорбления в соцсетях после того, как его брат Симон высказался в поддержку российских спортсменов

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону заявил, что получает оскорбления в соцсетях из-за слов своего брата в поддержку российских спортсменов.

Фуркад-старший назвал отстранение российских биатлонистов от международных стартов ошибкой.

«Я получаю оскорбления в свой адрес, потому что мой брат дал интервью, где рассказал о своих взглядах», – сказал Мартен.

Симон Фуркад: «После интервью, где я сказал, что отстранять русских спортсменов контрпродуктивно, получил сотни сообщений с ненавистью»

Симон Фуркад о поддержке сборной России после отстранения: «Я не единственный, кто так считал. Но многие закрыли рты – не хотели создавать слишком много волн»