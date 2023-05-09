Шевалье-Буше о завершении карьеры: «Возможно, мне будет не хватать адреналина от соревнований, но решение принято со спокойной душой»

Теги сборная Франции жен Анаис Шевалье-Буше Биатлон

Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше высказалась о завершении карьеры.

«Чувствую себя хорошо, постепенно восстанавливаюсь после тяжелой зимы, наслаждаюсь весенними лыжами и альпинизмом. Планирую отпуск на июнь и июль, и это... непривычно.

Не буду скучать по многим вещам. Я устала от такого количества поездок, долгих дней вне дома – на тренировочных сборах, соревнованиях.

Уверена, что не буду задерживаться в гостиницах надолго, от этого становится скучно!

Возможно, мне будет не хватать адреналина от соревнований, но мое решение принято со спокойной душой, и оно меня не беспокоит.

Планирую отдохнуть и взять отпуск на год. Мне нужно время, чтобы подумать о дальнейшей деятельности, с которой я еще не совсем определилась.

Мне действительно нужно восстановиться после долгих трудовых лет», – рассказала спортсменка.

Шевалье-Буше 30 лет. Она трехкратный призер Олимпийских игр и семикратный призер чемпионатов мира.

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2 комментария

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Марина 12
Очень симпатичная девушка! Жаль, что так и не удалось выиграть золото. Но ведь не это, наверное. главное в жизни! Здоровья и счастья ей в дальнейшем!!!
+3
0
+3
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Doping Team
Жаль конечно, что так рано завершила. Ее милой улыбки будет не хватать.
+1
-1
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