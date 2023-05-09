Шевалье-Буше о завершении карьеры: «Возможно, мне будет не хватать адреналина от соревнований, но решение принято со спокойной душой»
Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше высказалась о завершении карьеры.
«Чувствую себя хорошо, постепенно восстанавливаюсь после тяжелой зимы, наслаждаюсь весенними лыжами и альпинизмом. Планирую отпуск на июнь и июль, и это... непривычно.
Не буду скучать по многим вещам. Я устала от такого количества поездок, долгих дней вне дома – на тренировочных сборах, соревнованиях.
Уверена, что не буду задерживаться в гостиницах надолго, от этого становится скучно!
Возможно, мне будет не хватать адреналина от соревнований, но мое решение принято со спокойной душой, и оно меня не беспокоит.
Планирую отдохнуть и взять отпуск на год. Мне нужно время, чтобы подумать о дальнейшей деятельности, с которой я еще не совсем определилась.
Мне действительно нужно восстановиться после долгих трудовых лет», – рассказала спортсменка.
Шевалье-Буше 30 лет. Она трехкратный призер Олимпийских игр и семикратный призер чемпионатов мира.
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