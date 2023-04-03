Чемпионат Франции. Команда Шевалье-Буше выиграла женскую эстафету, команду Гарсии – мужскую
На чемпионате Франции по биатлону прошли эстафетные гонки.
Чемпионат Франции
Бессан
Эстафета
2 апреля
Женщины
1. Алис Дюссе, Анаэлль Бонду, Анаис Шевалье-Буше – 35.53,5 (0)
2. Фиона Лоран, Жюли Баверел, Лу Жанмонно – 21,1 (0)
3. Корали Перрин, Ева Лейн, Фани Бертран – 1.11,1 (0)
Мужчины
1. Антонин Гай, Матье Рей, Матье Гарсия – 44.31,5 (0)
2. Лео Карлье, Любе Амьет, Кентен Фийон-Майе – 6,2 (3)
3. Эмиль Перийя Боттоне, Жюдикаэль Перийя Боттоне, Тео Гиру Пуйо – 9,5 (0)
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