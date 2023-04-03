Чемпионат Франции. Команда Шевалье-Буше выиграла женскую эстафету, команду Гарсии – мужскую

Теги сборная Франции сборная Франции жен результаты чемпионат Франции Анаис Шевалье-Буше Кентен Фийон-Майе Лу Жанмонно Фани Бертран Анаэлль Бонду Биатлон

На чемпионате Франции по биатлону прошли эстафетные гонки. 

Чемпионат Франции

Бессан

Эстафета

2 апреля

Женщины

1. Алис Дюссе, Анаэлль Бонду, Анаис Шевалье-Буше – 35.53,5 (0)

2. Фиона Лоран, Жюли Баверел, Лу Жанмонно – 21,1 (0)

3. Корали Перрин, Ева Лейн, Фани Бертран – 1.11,1 (0)

Мужчины

1. Антонин Гай, Матье Рей, Матье Гарсия – 44.31,5 (0)

2. Лео Карлье, Любе Амьет, Кентен Фийон-Майе – 6,2 (3)

3. Эмиль Перийя Боттоне, Жюдикаэль Перийя Боттоне, Тео Гиру Пуйо – 9,5 (0)

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