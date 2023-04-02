Чемпионат Франции. Бертран и Ломбардо победили в масс-стартах, Фийон-Майе – 2-й, Шевалье-Буше – 6-я

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На чемпионате Франции по биатлону прошли масс-старты.

Чемпионат Франции

Бессан

Масс-старт

Женщины

1. Фани Бертран – 35.26,6 (1)

2. Жанна Ришар – 11,5 (6)

3. Анаэлль Бонду – 18,4 (8)

4. Камиль Купе – 41,4 (4)

5. Жилонн Гигонна – 54,2 (4)

6. Анаис Шевалье-Буше – 1.25,8 (5)

Мужчины

1. Оскар Ломбардо – 35.24,1 (2)

2. Кентен Фийон-Майе – 3,3 (3)

3. Амбруаз Менье – 2.26,8 (3)

4. Гаэтан Патюрель – 3.37,7 (1)

5. Реми Брутье – 3.56,8 (3)

6. Матео Гардони – 4.07,6 (3)

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