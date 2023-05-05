Бабиков о том, будет ли порядок в СБР: «Нет. Для начала нам нужно остановить регресс, потом уже думать о прогрессе»

Антон Бабиков считает, что в Союзе биатлонистов России не будет порядка.

– Александр Кравцов вот уже пару лет в СИЗО. Эпоха Владимира Драчева – сплошной цирк. Виктора Майгурова преследует эхо поддельного диплома. И это три последних босса . Почему в биатлоне такой хаос?

– Вернемся к тому, о чем уже говорили: если ты не компетентен, лучше оставь этот вопрос. У меня есть мнение по этой теме, но оно недостаточно объективно, чтобы давать публичную оценку.

– Мы с тобой доживем до момента, когда в нашем биатлоне наступит полный порядок?

– Нет. Из того, что я вижу сейчас – для начала нам нужно остановить регресс. Потом думать о прогрессе. И лишь после этого мы приблизимся к тому, о чем ты говоришь. Но у нас сейчас какой регион ни возьми – нет полного порядка. Ни в одном! Что тут рассуждать про целый СБР.

– В Тюмени и Хантах тоже нет полного порядка?

– Смотря о чем мы говорим. В Тюмени есть Виктория Сливко, которая тренируется с Падиным. А где дальше женская команда? Хотя раньше была. Это нельзя назвать беспорядком, но это все-таки регресс. В Ханты-Мансийске много молодежи? И это при том, что там есть стадионы. Показательно, что в последнее время сильные спортсмены приходят не из регионов, где есть инфраструктура.

Сероховостов из Алтая, Халили – из Подмосковья, чуть раньше – Латыпов. Многие появляются скорее вопреки, чем благодаря.

– Тогда вопрос предвыборного характера. Видишь себя человеком, который может помочь навести порядок в биатлоне?

– Нет. Слишком широко. Нужно начинать с регионов.

– Вот можно возглавить федерацию Башкортостана.

– Там уже есть Максим Чудов – гораздо более титулованный биатлонист, у которого, к тому же, в отличие от меня, управленческий опыт.

Понимать проблему и находить пути ее решения – разные вещи. У меня нет опыта в данной области. Этому нужно учиться. Тем более я слишком прямолинейный. Там вряд ли нужны люди, которые будут рубить правду-матку.

А если хочешь что-то поменять, то не должен чувствовать себя белой вороной. Все должны быть одержимы идеей сделать биатлон лучше, а не просто уметь проворачивать какие-то вещи с бухгалтерией или хорошо говорить. Так, ну теперь, кажется, меня точно уберут из сборной, ха-ха.

Да шучу, не должны. И опять же, говорю это не с какой-то злобой, а с легкой иронией. У нас не все так плохо, но я хочу, чтобы было лучше, – сказал чемпион мира по биатлону.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Бабикова, где биатлон – не главное