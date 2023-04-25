Дмитрий Губерниев: «У нас сейчас всех стало все волновать. Хватит, угомонитесь, стукачи! Доносчику – первый кнут!»

Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к хейту в свой адрес.

– Хейт в соцсетях раздражает?

– Раздражение – эмоция приятная. Я по-прежнему востребован, мои репортажи смотрят. Как показывает практика, где я работаю, оттуда люди не уходят. Посмотрите студии после Лиги Чемпионов, программу «Все на Матч».

Вернее сказать «мы» – те люди, которые со мной работают. Мы знаем, как после трансляций оставить телезрителя с приятным послевкусием. И знаем, как человека до трансляции ввести в это русло самого большого спектра эмоций, чтобы ему было хорошо уже непосредственно во время просмотра.

Тело спортивного вещания – это трансляция. Всё остальное, – не люблю слово «паразитирование», – но это покачивание на волнах мощнейшего кайфа под названием «прямой эфир спортивного события».

– Вы читаете хейт в свой адрес? Как воспринимаете его?

– Что-то читаю, но отношусь к этому умозрительно. Так или иначе, это все равно мои поклонники.

– Но что-то цепляет?

– Я иногда отвечаю, порой жестко. Больше всего меня расстраивает глупость. Очень не люблю, когда необразованные и неумные люди воинствующим тоном пишут откровенные глупости. Сейчас я, как все нормальные люди, болею за Яна Непомнящего, который может вернуть в Россию шахматную корону. Мне пишут: «Какое отношение он имеет к стране?» Ребята, мы обсуждаем шахматы!

Мне также все равно, что думает тот или иной артист. Я его слушаю, я же с ним не блины пеку по утрам и не детей крещу. Я люблю артиста за песни, а что он говорит, меня волнует мало. А у нас сейчас всех стало все волновать. Хватит, угомонитесь, стукачи! Доносчику – первый кнут! Вспомним о великом и могучем русском языке, – сказал спортивный комментатор.