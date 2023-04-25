Дмитрий Губерниев: «У нас сейчас всех стало все волновать. Хватит, угомонитесь, стукачи! Доносчику – первый кнут!»

Теги Дмитрий Губерниев Ян Непомнящий матч на первенство мира Биатлон

Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к хейту в свой адрес.

– Хейт в соцсетях раздражает?

– Раздражение – эмоция приятная. Я по-прежнему востребован, мои репортажи смотрят. Как показывает практика, где я работаю, оттуда люди не уходят. Посмотрите студии после Лиги Чемпионов, программу «Все на Матч».

Вернее сказать «мы» – те люди, которые со мной работают. Мы знаем, как после трансляций оставить телезрителя с приятным послевкусием. И знаем, как человека до трансляции ввести в это русло самого большого спектра эмоций, чтобы ему было хорошо уже непосредственно во время просмотра.

Тело спортивного вещания – это трансляция. Всё остальное, – не люблю слово «паразитирование», – но это покачивание на волнах мощнейшего кайфа под названием «прямой эфир спортивного события».

– Вы читаете хейт в свой адрес? Как воспринимаете его?

– Что-то читаю, но отношусь к этому умозрительно. Так или иначе, это все равно мои поклонники.

– Но что-то цепляет?

– Я иногда отвечаю, порой жестко. Больше всего меня расстраивает глупость. Очень не люблю, когда необразованные и неумные люди воинствующим тоном пишут откровенные глупости. Сейчас я, как все нормальные люди, болею за Яна Непомнящего, который может вернуть в Россию шахматную корону. Мне пишут: «Какое отношение он имеет к стране?» Ребята, мы обсуждаем шахматы!

Мне также все равно, что думает тот или иной артист. Я его слушаю, я же с ним не блины пеку по утрам и не детей крещу. Я люблю артиста за песни, а что он говорит, меня волнует мало. А у нас сейчас всех стало все волновать. Хватит, угомонитесь, стукачи! Доносчику – первый кнут! Вспомним о великом и могучем русском языке, – сказал спортивный комментатор.

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10 комментариев

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Ебздрогыч
По отношению к Губеру чаще испытываешь не раздражение, а брезгливость и стыд
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Назар Игорь
Ответ Ебздрогыч
По отношению к Губеру чаще испытываешь не раздражение, а брезгливость и стыд
Раздражение тоже имеет место, если приходится отключать звук его репортажей. Да и смотреть на его не вмещающуюся в экран физиономию тоже приятного мало.
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Люблю Женьку
"мои репортажи смотрят" - а сколько болельщиков биатлона уходило на Евроспорт или смотрят трансляции без звука? Поинтересовался бы этот 🤡 между делом 🤷‍♀️
+2
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Александр Максаков
Губерниев освоил очень удобную нишу, где наполовину несёт откровенную чушь, а на другую половину заделался популистом
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sabur
Иногда он выдает правильные вещи-про стукачей, артистов нейтральный флаг, отказывается от больших концертов зимних в пользу сольника в Тюмени,но все равно раздражает его количество появлений или каких то мерзких сообщений.
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Melnikov1968
Не знаю почему,но вспомнился глупый анекдот: «Скажите, пожалуйста,это Кикассо? -Нет,это Пикассо. Да не киздите.
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Melnikov1968
Дима,лошадью ходи,век воли не видать:) И ставь бритву,против пиджака и брюк:)
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justbored
А что за артист Димульке не угодил, так что он телесные наказания вспомнил?

Про "приятное послевкусие", спасибо, посмешил.
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Viks
Хватит, угомонитесь, стукачи!" --- Это он про кого?
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justbored
Ответ Люблю Женьку
"мои репортажи смотрят" - а сколько болельщиков биатлона уходило на Евроспорт или смотрят трансляции без звука? Поинтересовался бы этот 🤡 между делом 🤷‍♀️
ну мы "так или иначе всё равно его поклонники" )) проявляем неравнодушие к персоне типа
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