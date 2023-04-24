Матвей Елисеев: «Сезон однозначно получился успешным. Третье место на одном из этапов Кубка России – сейчас прыжок выше головы для меня»

Биатлонист Матвей Елисеев назвал прошедший сезон успешным для себя.

– Сезон у биатлонистов уже закончен, он прошел без международных стартов. Как оцените его для себя?

– Для меня он однозначно получился успешным. Я продолжаю восстанавливаться после перетренировки, но даже получилось занять третье место на одном из этапов Кубка России.

Это сейчас прямо прыжок выше головы для меня. Конечно, без международных стартов настрой немного не тот.

– Ваши проблемы со здоровьем окончательно ушли в прошлое?

– Не полностью. Я как раз на неделе собираюсь попасть к доктору, который меня курирует. Он, по сути, и план подготовки мне писал. У меня сейчас особенные условия, нужно постоянное наблюдение, чуть более пристальное, чем у остальных.

Поэтому доктор выдавал мне рекомендации, я их уже интерпретировал в тренировочном процессе под себя. Пока, например, он мне вообще не разрешает на высоту выезжать, чтобы не попасть в прежнее состояние.

То есть вся среднегорная подготовка проходит мимо меня. Позволит или нет в будущем, узнаю в течение недели.

– Выходит, ваш тренировочный план сильно изменился?

– Начнем с того, что у меня вообще за все лето сборов на выезде, когда я покидал дом, было четыре недели, ха-ха. А обычно это пять-шесть месяцев!

Некоторые к маю еще не заканчивают, сейчас стоят на лыжах на Камчатке или в Апатитах, а потом все заново. Две недели отдыха и снова погнали.

– То есть по общепринятым меркам, вы в прошедшем сезоне выступали с листа?

– Я всех ребят сильно удивлял. Да, я работал дома, но недостаточное количество времени. Тренеры тоже изумлялись, как я мог в таких условиях навязывать борьбу. Возможно, не всем сильнейшим, но был в десятке, в цветы заезжал.

Бронза Кубка России – там не было сборников, но что есть, то есть. Повторюсь, сезон для себя считаю удачным, а что будет дальше – посмотрим, – сказал .