Ульяна Нигматуллина: «Думаю, с Норицыным было бы реально продолжить работать. Тем не менее, Ильшат является лучшим вариантом»
Ульяна Нигматуллина не исключила, что будет готовиться под руководством Виталия Норицына.
Биатлонистка родила дочь в начале февраля. На этой неделе спортсменка посетила гонки чемпионата России в Ижевске.
«Очень скучала по всей обстановке, приятно здесь находиться.
Мой наставник пока приостановил свою деятельность, надеюсь, что вернется к работе. Пока не обговорили с ним, как мы продолжим тренироваться.
Предпочтения? Думаю, с Норицыным было бы реально продолжить работать. Тем не менее, Ильшат является лучшим вариантом», – сказала Нигматуллина.
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