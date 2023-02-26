Ульяна Нигматуллина: «Думаю, с Норицыным было бы реально продолжить работать. Тем не менее, Ильшат является лучшим вариантом»

Теги сборная России жен чемпионат России Виталий Норицын Ильшат Нигматуллин Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Биатлон

Ульяна Нигматуллина не исключила, что будет готовиться под руководством Виталия Норицына.

Биатлонистка родила дочь в начале февраля. На этой неделе спортсменка посетила гонки чемпионата России в Ижевске.

«Очень скучала по всей обстановке, приятно здесь находиться.

Мой наставник пока приостановил свою деятельность, надеюсь, что вернется к работе. Пока не обговорили с ним, как мы продолжим тренироваться.

Предпочтения? Думаю, с Норицыным было бы реально продолжить работать. Тем не менее, Ильшат является лучшим вариантом», – сказала Нигматуллина.

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4 комментария

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Слезы Светы Слепцовой
Уля, может, в группу к ЮМ? Там у них с Ильшатом неплохие отношения, да и родственник твой у него тренируется.
+3
0
+3
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тоторо
Ответ Игорь Мельников
Значит и Ульяне нужно уходить в другой регион. Не зря все оттуда бегут. Тем более преданность Ульяны в регионе не ценят.
прблема в том что за переход Ульяны запросят больше миллиона так как она призерка ОИ и других международных стартов, не знаю какой регион согласится, сейчас мне кажется и у Хант нет денег таких
+3
0
+3
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Игорь Мельников
Ответ тоторо
ох все не так в удмуртском биатлоне(( Ильшат наверно в другой регион собрался? Поди там и тренерам зп не платят
Значит и Ульяне нужно уходить в другой регион. Не зря все оттуда бегут. Тем более преданность Ульяны в регионе не ценят.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
ох все не так в удмуртском биатлоне(( Ильшат наверно в другой регион собрался? Поди там и тренерам зп не платят
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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