Ульяна Нигматуллина: «Думаю, с Норицыным было бы реально продолжить работать. Тем не менее, Ильшат является лучшим вариантом»

не исключила, что будет готовиться под руководством .

Биатлонистка родила дочь в начале февраля. На этой неделе спортсменка посетила гонки чемпионата России в Ижевске.

«Очень скучала по всей обстановке, приятно здесь находиться.

Мой наставник пока приостановил свою деятельность, надеюсь, что вернется к работе. Пока не обговорили с ним, как мы продолжим тренироваться.

Предпочтения? Думаю, с Норицыным было бы реально продолжить работать. Тем не менее, является лучшим вариантом», – сказала Нигматуллина.