Кирилл Бажин: «Преподаватели в школе говорили: «Вот у тебя такой склад ума, нужно подаваться в науку»

Российский биатлонист Кирилл Бажин рассказал о своем образовании.

— На сайте СБР сказано, что у тебя есть высшее образование в Уральском государственном горном университете. Ты горный инженер по бурению. Зачем это спортсмену?

— Со школы меня привлекала математика и физика, поэтому, не задумываясь, после школы сдал эти экзамены и пошел в университет. Математику на ЕГЭ я сдал на 77 баллов, физику — на 49. Это хороший результат для меня, потому что ребята, занимавшиеся с репетиторами, сдали так же, как и я, только у меня все время были сборы.

— Ты даешь себе шанс связать свою жизнь с этой профессией в будущем?

— Все, конечно, возможно. На данный момент это просто диплом о высшем образовании. Пока род деятельности я менять не планирую, так как биатлон — это моя основная профессия. Все силы отдаю ему.

— Выбора никогда не стояло? Только биатлон?

— Некоторые преподаватели в школе говорили: «Вот у тебя такой склад ума, нужно подаваться в науку». Но получилось вот так. Как-то в команде зашла речь про образование, и мне сказали: «О, да тебе после карьеры можно сразу ехать на Север — бурить! Будешь много зарабатывать».

— Инженеры этой специальности получают больше, чем биатлонисты в регионе?

— Ох, не изучал этот вопрос. Если на Севере, то, наверное, больше.

— Ну зарплата в некоторых регионах и правда небольшая. Тебе приходилось просить финансовой помощи родителей, когда ты уже бегал среди мужчин?

— Родители мне помогали и помогают. Они делают большой вклад. Только в 21 год я смог уже сам себя обеспечивать. До этого моя карьера развивалась благодаря родителям, которые поддерживали меня, ездили на соревнования. Папа у меня раньше занимался биатлоном, мама тоже близка к спорту, – сказал .