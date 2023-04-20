Бажин о том, почему не хочет тренироваться в группе Шашилова: «Мне нужен мужской коллектив, чтобы иметь рядом сильных спарринг-партнеров»

Кирилл Бажин объяснил, почему не хочет тренироваться в группе Михаила Шашилова.

Шашилов является личным тренером Бажина, тренируется биатлонист в группе Сергея Башкирова.

— Насколько Шашилов вовлечен в твой тренировочный процесс?

— Михаил Викторович следит за мной в гонках, подсказывает, как это было в Ижевске в индивидуальной гонке.

Радует, что тренеры группы Башкирова нормально к этому относятся. Даже иногда спрашивают: «Кто тебя пойдет пристреливать?» Все помогают, за что им большое спасибо.

Михаил Викторович может дать советы, но работаю я все же по планам Дмитрия Шукаловича и .

— Нет ли желания провести весь сезон под руководством Шашилова? Мы уже видели смешанные группы, где работают и мужчины, и женщины.

— Мне задавали этот вопрос в сентябре. Мне все же нужен мужской коллектив, чтобы иметь рядом сильных спарринг-партнеров. Работать в женской команде можно, и это, наверное, станет большим плюсом для той же , но не для меня. Хочется прогрессировать и добавлять.

Я не против, но в одного будет тяжело работать. Кстати, в январе я отдельно от команды тренировался в Сочи вместе с Михаилом Викторовичем. Группа Башкирова работала в Уфе, – сказал .