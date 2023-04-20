Бажин о том, почему не хочет тренироваться в группе Шашилова: «Мне нужен мужской коллектив, чтобы иметь рядом сильных спарринг-партнеров»
Кирилл Бажин объяснил, почему не хочет тренироваться в группе Михаила Шашилова.
Шашилов является личным тренером Бажина, тренируется биатлонист в группе Сергея Башкирова.
— Насколько Шашилов вовлечен в твой тренировочный процесс?
— Михаил Викторович следит за мной в гонках, подсказывает, как это было в Ижевске в индивидуальной гонке.
Радует, что тренеры группы Башкирова нормально к этому относятся. Даже иногда спрашивают: «Кто тебя пойдет пристреливать?» Все помогают, за что им большое спасибо.
Михаил Викторович может дать советы, но работаю я все же по планам Дмитрия Шукаловича и Сергея Башкирова.
— Нет ли желания провести весь сезон под руководством Шашилова? Мы уже видели смешанные группы, где работают и мужчины, и женщины.
— Мне задавали этот вопрос в сентябре. Мне все же нужен мужской коллектив, чтобы иметь рядом сильных спарринг-партнеров. Работать в женской команде можно, и это, наверное, станет большим плюсом для той же Ирины Казакевич, но не для меня. Хочется прогрессировать и добавлять.
Я не против, но в одного будет тяжело работать. Кстати, в январе я отдельно от команды тренировался в Сочи вместе с Михаилом Викторовичем. Группа Башкирова работала в Уфе, – сказал Бажин.
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