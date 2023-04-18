Адвокат Бессеберга: «Андерс настаивал, чтобы все дела о допинге рассматривались в соответствии с регламентом. Это сделало его непопулярным»

Адвокат Андерса Бессеберга объяснил позицию бывшего главы IBU по делу о коррупции.

Кристиан Хьорт выступил с заявлением после того, как предъявили официальные обвинения.

«Бессеберг никогда не брал взяток и не пытался повлиять на антидопинговую работу в чью-либо пользу.

Он был сторонником жесткой линии в антидопинговой работе. В то же время он настаивал на том, чтобы все дела о допинге рассматривались в соответствии с регламентом, независимо от того, направлены ли подозрения на спортсменов с Запада или Востока. Это сделало его непопулярным среди некоторых и породило несколько необоснованных обвинений против него.

Бессеберг рад, что не найдено оснований для продолжения обвинений в том, что он влиял на антидопинговую работу IBU в чью-то пользу, или оснований для обвинений в том, что он получал большие суммы денег наличными в связи с этим.

Дело было и остается огромным бременем для Бессеберга и его семьи. Он жил с очень серьезными обвинениями против него в течение пяти лет. Теперь он с нетерпением ждет возможности объясниться в суде по поводу оставшихся обвинений по делу. Он верит, что факты покажут, что и для них нет никаких оснований», – сообщил адвокат.

Также Хьорт отметил, что Бессеберг не будет лично комментировать ситуацию.

«Это линия, которой он придерживается в течение пяти лет с начала расследования дела, несмотря на то, что были откровенно неверные обвинения», – сказал Хьорт.