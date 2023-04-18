Адвокат Бессеберга: «Андерс настаивал, чтобы все дела о допинге рассматривались в соответствии с регламентом. Это сделало его непопулярным»

Теги допинг IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Адвокат Андерса Бессеберга объяснил позицию бывшего главы IBU по делу о коррупции.

Кристиан Хьорт выступил с заявлением после того, как Бессебергу предъявили официальные обвинения.

«Бессеберг никогда не брал взяток и не пытался повлиять на антидопинговую работу IBU в чью-либо пользу.

Он был сторонником жесткой линии в антидопинговой работе. В то же время он настаивал на том, чтобы все дела о допинге рассматривались в соответствии с регламентом, независимо от того, направлены ли подозрения на спортсменов с Запада или Востока. Это сделало его непопулярным среди некоторых и породило несколько необоснованных обвинений против него.

Бессеберг рад, что не найдено оснований для продолжения обвинений в том, что он влиял на антидопинговую работу IBU в чью-то пользу, или оснований для обвинений в том, что он получал большие суммы денег наличными в связи с этим.

Дело было и остается огромным бременем для Бессеберга и его семьи. Он жил с очень серьезными обвинениями против него в течение пяти лет. Теперь он с нетерпением ждет возможности объясниться в суде по поводу оставшихся обвинений по делу. Он верит, что факты покажут, что и для них нет никаких оснований», – сообщил адвокат.

Также Хьорт отметил, что Бессеберг не будет лично комментировать ситуацию.

«Это линия, которой он придерживается в течение пяти лет с начала расследования дела, несмотря на то, что были откровенно неверные обвинения», – сказал Хьорт.

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8 комментариев

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Viks
5 лет ждали обвинения, 5 лет будет тянуться суд - адвокаты срубят кучу денег с Беса.
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Yan D
Ответ khinskiy
Другими словами, Бессеберг хотел, чтобы дела рассматривались независимо от того, из какой страны фигуранты этих дел. Ясно, что мировому жандарму такие вещи не понравились.
и мировой жандарм заставил несчастную Зайку есть голую соль🥲
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khinskiy
Другими словами, Бессеберг хотел, чтобы дела рассматривались независимо от того, из какой страны фигуранты этих дел.
Ясно, что мировому жандарму такие вещи не понравились.
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Почтенный эльф
Бессеберг напоминает какого-нибудь кровавого большевика, репрессированного коллегами по партии за какой-нибудь внутряковый косяк. Такой биатлонный Ежов или Ягода. Нет абсолютно никакой жалости или сочувствия к нему.
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Аркаимец
Ответ Бартоломью Робертс
Только невежды могли утверждать, что Бес влиял на антидопинг. Система работает параллельно с WADA, поэтому злоупотребления возможны были только в сговоре с Паундом. А уж Паунда подозревать в русофилии просто смешно :о))
Ошибаешься чутка коллега. Злоупотребления были возможны на линии АДП ИБУ - антидопинговая лаба. По типу того как крутились схемы в МАДЛ.
Вполне рабочая модель, но лично я не вижу в ней россиян, как главных бенефициаров.
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Бартоломью Робертс
Ответ Аркаимец
Ошибаешься чутка коллега. Злоупотребления были возможны на линии АДП ИБУ - антидопинговая лаба. По типу того как крутились схемы в МАДЛ. Вполне рабочая модель, но лично я не вижу в ней россиян, как главных бенефициаров.
Слишком много народа нужно вводить в схему.
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