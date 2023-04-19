Светлана Миронова на вопрос, стала бы она встречаться с Жакленом: «Почему нет?»

Светлана Миронова ответила, стала бы она встречаться с французом Эмильеном Жакленом или нет.

– Продолжаешь свою биатлонную карьеру?

– Конечно! Ждите меня в следующем сезоне.

– Ты достаточно мудрый человек?

– Как определить достаточность мудрости, чем измерить?

– Какие цветы любишь?

– Розы, тюльпаны, пионы.

– Встречалась бы с (Эмильеном) ?

– Почему нет?

– Когда у вас начнутся сборы?

– В середине мая.

– Твои увлечения кроме биатлона?

– Время от времени [сноуборд].

– Ты такая красивая, нет слов.

– Благодарю сразу всех в этом сообщении, – написала .