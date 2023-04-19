Светлана Миронова на вопрос, стала бы она встречаться с Жакленом: «Почему нет?»
Светлана Миронова ответила, стала бы она встречаться с французом Эмильеном Жакленом или нет.
– Продолжаешь свою биатлонную карьеру?
– Конечно! Ждите меня в следующем сезоне.
– Ты достаточно мудрый человек?
– Как определить достаточность мудрости, чем измерить?
– Какие цветы любишь?
– Розы, тюльпаны, пионы.
– Встречалась бы с (Эмильеном) Жакленом?
– Почему нет?
– Когда у вас начнутся сборы?
– В середине мая.
– Твои увлечения кроме биатлона?
– Время от времени [сноуборд].
– Ты такая красивая, нет слов.
– Благодарю сразу всех в этом сообщении, – написала Миронова.
Хотя у них на западах холодно, голодно, туалетной бумаги нет, ни света ни тепла. Заиндевели и ходят с потухшим взглядом по провонявшим мостовым.
Помидор тоже нет.
или Миронова сама у себя интервью брала?
я там служил в ЗабПО, как же давно это было, а сейчас даже округа, оказывается, пограничного того не осталось((
Почему нет?