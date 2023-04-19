Светлана Миронова на вопрос, стала бы она встречаться с Жакленом: «Почему нет?»

Теги сборная России жен сборная Франции Светлана Миронова Эмильен Жаклен Биатлон

Светлана Миронова ответила, стала бы она встречаться с французом Эмильеном Жакленом или нет.

Продолжаешь свою биатлонную карьеру?

– Конечно! Ждите меня в следующем сезоне.

Ты достаточно мудрый человек?

– Как определить достаточность мудрости, чем измерить?

Какие цветы любишь?

– Розы, тюльпаны, пионы.

Встречалась бы с (Эмильеном) Жакленом?

– Почему нет?

Когда у вас начнутся сборы?

– В середине мая.

Твои увлечения кроме биатлона?

– Время от времени [сноуборд].

Ты такая красивая, нет слов.

– Благодарю сразу всех в этом сообщении, – написала Миронова.

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Света, у Эмильена и так депрессия, пощади мужика
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elenavasilevna
Откуда вдруг такой вопрос возник? ))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Понятное дело. С любым не с любым, но, с любым европейским биатлонистом, тем более известным, вы ВСЕ за счастье признали бы встречаться. Мало у кого получается, но у кого вышло, все разбежались по своим швейцариям-чехия-словакиям, норвегиям, монако и т.д. Почему-то вторая половина, к нам на Колыму никак не хочет приземлится.
Хотя у них на западах холодно, голодно, туалетной бумаги нет, ни света ни тепла. Заиндевели и ходят с потухшим взглядом по провонявшим мостовым.
Помидор тоже нет.
+18
-11
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
судя по всему все таки эту нахлебницу на цп возьмут((((( лучше бы шеллер или калинину вместо этой дармоедки в группу истомина отправили
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
папа Джо
адекватный журналист будет такие вопросы задавать?
или Миронова сама у себя интервью брала?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elenavasilevna
Ответ JL JL
Понятное дело. С любым не с любым, но, с любым европейским биатлонистом, тем более известным, вы ВСЕ за счастье признали бы встречаться. Мало у кого получается, но у кого вышло, все разбежались по своим швейцариям-чехия-словакиям, норвегиям, монако и т.д. Почему-то вторая половина, к нам на Колыму никак не хочет приземлится. Хотя у них на западах холодно, голодно, туалетной бумаги нет, ни света ни тепла. Заиндевели и ходят с потухшим взглядом по провонявшим мостовым. Помидор тоже нет.
На Колыме тоже холодно и помидоры не растут. Жаклену менять шило на мыло ради Мироновой? ))
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Мельников
Света, ты уникум! Миронова: Да, - это чистая правда! 😆😆😆
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Чарлин
Света уже и не знает кому свою киску предложить)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Женьку
Про красоту троллинг отличный 😉👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Женьку
Только Жаклен знать не знает и не помнит никакую Миронову 🤦‍♀️😝
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
Ответ Сергей Григорьев
а как ты определяешь внешность? деревенская или нет? А ну да в деревнях же девчонки с естественной красотой,а тебе куклы надутые и раскрашенные вкатывают
кукла надутая это и есть света
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
starichok77
не в обиду Свете, но Настя Гореева ему бы лучше подошла)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shiko101
Ответ Elenavasilevna
Откуда вдруг такой вопрос возник? ))
В школе анкета гуляла по классу с такими вопросами , в советское время. 😜
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Ответ Iuasamotu
Миронова всё-равно любит Логинова. Но, так как, Александр предпочёл россиянке украинку (и правильно сделал), то и Светлана пообещала отомстить ему с первым попавшимся французом, который войдёт в её девичью горницу. А так как в это время по телевизору показывали виконта Жаклена, то так тому и быть, сказала Светлана в душе.
Тому и быть, сказала Света в бане и спела куплет из Мангерштерна:-)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Ответ TBFTT
Стала бы встречаться с Жаклном, Т Бе, Хофером, Кюном, Долем, Кристиансеном, Майе, Доэрти, Факом, Риисом, Самуэльсоном, Понсиуломой, Бьерндаленым, Фемлингом, Клодом, Бенземой, Пелигрино, Либроном, Фати, Винисиусом Дж? Почему нет?
С Т Бе не стала бы, нахрен ей алиментщик?!))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Ответ Elenavasilevna
Откуда вдруг такой вопрос возник? ))
Просто встретились два одиночества, развели у дороги костёр, а костру разгораться не хочется, вот и весь разговор:-)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
Ответ starichok77
не в обиду Свете, но Настя Гореева ему бы лучше подошла)
у насти и так самый красивый биатлонист на районе)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Ответ Люблю Женьку
Только Жаклен знать не знает и не помнит никакую Миронову 🤦‍♀️😝
Да ты чо! А тут все к свадьбе готовятся:-))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
starichok77
Ответ Andrey Novikov
Не, ну надо пробовать, а то как-то сразу забраковали Свету. Может она в кровати бомба?) И на Колыме вроде золото "роют в горах":-)
"по диким степям Забайкалья, где золото роют в горах")))
я там служил в ЗабПО, как же давно это было, а сейчас даже округа, оказывается, пограничного того не осталось((
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Ответ Elenavasilevna
На Колыме тоже холодно и помидоры не растут. Жаклену менять шило на мыло ради Мироновой? ))
Не, ну надо пробовать, а то как-то сразу забраковали Свету. Может она в кровати бомба?) И на Колыме вроде золото "роют в горах":-)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexeI
Ответ Elenavasilevna
На Колыме тоже холодно и помидоры не растут. Жаклену менять шило на мыло ради Мироновой? ))
Ну не только ради Мироновой, еще туалетная бумага прилагается, которой нет во Франции, а на Колыме завались:), Плюс на Колыме холодно только на улице, а в домах центральное отопление ну или печь с дровами, которые Жаклен сможет напилить в ближайшем лесу (вряд ли там следят за вырубкой леса, проверяющих не хватит). Опять же еды настрелять биатлонисты смогут в тайге ( правда, стреляют они не очень, особенно Света). Ну и золото кругом, как пел известный уральский шансонье - зато я был однако на речке Колыме и прямо в сапогах по золоту ходил:))
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Григорьев
Ответ Великий Алонсо
Жаклен бы с Мироновой не встречался, слишком простецкая деревенская внешность
а как ты определяешь внешность? деревенская или нет? А ну да в деревнях же девчонки с естественной красотой,а тебе куклы надутые и раскрашенные вкатывают
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
Ответ Анатолий К
Зачем брать очередных пешеходов, они со взрослыми рядом не могут даже шагать. Если только Тюмень не втолкнет. Есть более достойные.
шеллер не пешеходка, кто более достоен то?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Стала бы встречаться с Жаклном, Т Бе, Хофером, Кюном, Долем, Кристиансеном, Майе, Доэрти, Факом, Риисом, Самуэльсоном, Понсиуломой, Бьерндаленым, Фемлингом, Клодом, Бенземой, Пелигрино, Либроном, Фати, Винисиусом Дж?
Почему нет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Ответ тоторо
шеллер не пешеходка, кто более достоен то?
Там, кстати, Анастасия Гришина на закатке с Каминским. А Шеллер вроде с Шашиловым на сбор поедет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий