Губерниев о Бессеберге: «Со сколькими проститутками он там был, его личное дело. Раз уж он обвиняется в коррупции, значит, правосудие должно доказать, что он виноват»

Теги Дмитрий Губерниев IBU Андерс Бессеберг Спорт-Экспресс Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался об обвинениях в адрес экс-главы IBU Андерса Бессеберга.

«Во-первых, я не судья. Во-вторых, тучи над ним сгущались давно. В-третьих, я считаю, что ему нужно быть благодарным всем любителям биатлона, потому что он сделал из некогда никому не нужного вида спорта привлекательную телевизионную конфетку.

А со сколькими проститутками он там был, это его личное дело. Раз уж он обвиняется в коррупции, значит, правосудие должно доказать, что он виноват», — сказал Губерниев.

Бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции

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31 комментарий

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Marduhai
Губер, также как и все наши функционеры и официальные лица, полагают, что пользователи интернета круглые дураки - все сводят только к проституткам, часам и охоте. И это, якобы, гроша ломаного не стоит...
На самом деле доказательная база по обвинению Бессерберга должна быть основана на другом. Главный вопрос для следствия - поступали ему официальные жалобы или информация о том, что в РФ имеют место факты допинга, которые укрываются от IBU ? И что он в этих случаях предпринимал?
Как раньше, вскользь у нас сообщалось, сотрудники аппарата IBU именно об этом заявляли и давали показания. В частности, сообщалось, когда жалобы на укрывательство поступали из РФ, Бессерберг "клал их под сукно" или же препровождал обратно в Россию. Таким образом он уводил виновных от расследования, за что, бесспорно, должен нести уголовную ответственность.
Детали, связанные с охотой, часами и проститутками тут не столь и важны, достаточно упомянуть в приговоре, что Россия препятствовала в установлении фактологии...
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teto
"А со сколькими проститутками он там был, это его личное дело." Ну уж нет. Это и наше дело! Траффик сам себя накрутит. Сама по себе просится статья "Проститутки Бессберга. Где они сейчас"
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Viks
Губашлёп забыл, как он истерически вопил в эфире, когда Бес забрал золотую медаль у Чудова и отдал Бьерндалену?
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Marduhai
Ответ Аркаимец
Доказательная база должна быть основана только на скрытых положительных пробах. Либо прямых доказанных указаний, не тестить россиян. И это все, остальные, официальные и не очень сигналы. Гроша ломаного не стоят.
Ты явно не юрист потому что не понимаешь элементарного. Так что не вводи людей в заблуждение...
По Бессербергу ведется уголовное дело органами следствия Норвегии(прокуратура, полиция и т.д,), после окончания следствия дело направляется в суд.
А пробы - это международная спортивная юрисдикция и все споры и расследование проводится органами ВАДА, а окончательный вердикт выносит CAS.
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maripous
Почему это его личное дело? Смотря чьи проститутки и кто их оплачивал.
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Viks
«Со сколькими проститутками он там был, его личное дело. --- Личное - это когда за свои деньги.
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evgeniy
Ну, слава богу! Все таки биатлон, оказывается популяризировал Бес, а не Губа, как он сам и многие тут утверждают!)))
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Ебздрогыч
Ну тут весь вопрос - за чей счет были проститутки...
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Viks
Ответ Аркаимец
Ну раз бесплатных, тогда в чем проблема?
Проблема в твоём восприятии русских слов: "бесплатных ДЛЯ НЕГО"
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TBFTT
Ответ maripous
Почему это его личное дело? Смотря чьи проститутки и кто их оплачивал.
Российские.
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pavlozinger
для губера как комментатора с низкой социальной ответственностью , тема про мурзилок ,самое оно.
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Viks
Ответ Аркаимец
Без разницы. Сам он и оплачивал.
Не бреши. Бес сам признал бесплатных для него проституток. Как и коллекцию часов, найденных у него в доме.
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Viks
Часы - это коррупция. Как и бесплатные услуги. Вор должен сидеть в тюрьме.
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Viks
Ответ Andrey Novikov
Не видел ничего про любовь в тексте. Просто признаёт его роль в развитии биатлона. Достаточно сравнить пятиборье и биатлон.
"А со сколькими проститутками он там был, это его личное дело." --- А дело это не личное, а коррупционное и имеет конкретный денежный эквивалент. И Гу это понимает, но любимого Беса пытается отмазать.
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Andrey Novikov
Ответ Viks
Губашлёп забыл, как он истерически вопил в эфире, когда Бес забрал золотую медаль у Чудова и отдал Бьерндалену?
А это при чём? Всё в кучу?
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Viks
Ответ Andrey Novikov
А это при чём? Всё в кучу?
При том, что сначала Гу ненавидит Беса, а теперь любит.
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Viks
Ответ Andrey Novikov
Спорим, что никто не сядет?
Спор затянется на 5 - 10 лет - столько будет длиться судебный процесс.
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Andrey Novikov
Ответ Viks
Часы - это коррупция. Как и бесплатные услуги. Вор должен сидеть в тюрьме.
Спорим, что никто не сядет?
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Vyachslav Plutov
Примитивное мышление
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Никита Иванов
Дмитрий! Губерниев! Вы для меня дно. И не мужчина ©
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Rakoth
Ответ Viks
Проблема в твоём восприятии русских слов: "бесплатных ДЛЯ НЕГО"
Проблема, как мне видится, доказать, что эти самые бесплатные для Беса проститутки оплачивались рос. биатлоном
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Maxim Brodkin
2 негодяя, Васильев и этот, в дурачков играют
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