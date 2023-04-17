Губерниев о Бессеберге: «Со сколькими проститутками он там был, его личное дело. Раз уж он обвиняется в коррупции, значит, правосудие должно доказать, что он виноват»

Дмитрий Губерниев высказался об обвинениях в адрес экс-главы IBU Андерса Бессеберга.

«Во-первых, я не судья. Во-вторых, тучи над ним сгущались давно. В-третьих, я считаю, что ему нужно быть благодарным всем любителям биатлона, потому что он сделал из некогда никому не нужного вида спорта привлекательную телевизионную конфетку.

А со сколькими проститутками он там был, это его личное дело. Раз уж он обвиняется в коррупции, значит, правосудие должно доказать, что он виноват», — сказал .

Бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции