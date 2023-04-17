Губерниев о Бессеберге: «Со сколькими проститутками он там был, его личное дело. Раз уж он обвиняется в коррупции, значит, правосудие должно доказать, что он виноват»
Дмитрий Губерниев высказался об обвинениях в адрес экс-главы IBU Андерса Бессеберга.
«Во-первых, я не судья. Во-вторых, тучи над ним сгущались давно. В-третьих, я считаю, что ему нужно быть благодарным всем любителям биатлона, потому что он сделал из некогда никому не нужного вида спорта привлекательную телевизионную конфетку.
А со сколькими проститутками он там был, это его личное дело. Раз уж он обвиняется в коррупции, значит, правосудие должно доказать, что он виноват», — сказал Губерниев.
Бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции
На самом деле доказательная база по обвинению Бессерберга должна быть основана на другом. Главный вопрос для следствия - поступали ему официальные жалобы или информация о том, что в РФ имеют место факты допинга, которые укрываются от IBU ? И что он в этих случаях предпринимал?
Как раньше, вскользь у нас сообщалось, сотрудники аппарата IBU именно об этом заявляли и давали показания. В частности, сообщалось, когда жалобы на укрывательство поступали из РФ, Бессерберг "клал их под сукно" или же препровождал обратно в Россию. Таким образом он уводил виновных от расследования, за что, бесспорно, должен нести уголовную ответственность.
Детали, связанные с охотой, часами и проститутками тут не столь и важны, достаточно упомянуть в приговоре, что Россия препятствовала в установлении фактологии...
По Бессербергу ведется уголовное дело органами следствия Норвегии(прокуратура, полиция и т.д,), после окончания следствия дело направляется в суд.
А пробы - это международная спортивная юрисдикция и все споры и расследование проводится органами ВАДА, а окончательный вердикт выносит CAS.