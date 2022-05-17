BIU направил адвокатам Бессеберга обзор доказательств, приобщенных к его делу

Независимый дисциплинарный орган (BIU) предпринял первые формальные шаги в деле против бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) .

Расследование в отношении Бессеберга связано с возможными фактами коррупции и защиты интересов России в допинговых вопросах.

Адвокатам норвежца прислали оповещение с обзором доказательств, приобщенных к его делу.

«Мы получили уведомление от BIU о том, что они применят определенные санкции против Бессеберга на основании ограниченной части обвинений, выдвинутых в так называемом докладе Тэйлора. Бессеберг отрицает эти обвинения», – заявил адвокат бывшего главы IBU Кристиан Йорт.

Деятельность Бессеберга расследуется в нескольких инстанциях, в том числе в Норвежском национальном управлении по расследованиям и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim).

«Он не хочет участвовать в параллельном процессе в IBU, пока дело расследуется в Økokrim. Через своего австрийского адвоката Норберта Весса он всегда подчеркивал, что IBU не имеет оснований возбуждать против него какие-либо дела или применять к нему санкции, учитывая, что он не является членом организации», – добавил Йорт.

Представители BIU уверены, что они могут применять санкции против Бессеберга.

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